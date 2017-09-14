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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20
Hotab написав:
треба щодня з ранку починати день на форумі з подяки $-чику. Коли його 2 дні не згадують, починаються отакі пости «ну чому мене недостаньо кохають тут?!
поэтому успих твой главный конкурент? борьба за аплодисменты зала.
Успіх написав:
МОРАЛЬНЕ право
нет никаких моральных прав. Ты опоздал лет на 200, когда быть гусаром было модно и престижно. Сейчас общество живет по принципу кто кого наипёт. Я не знаю что с этим делать. Не принимать ни в какой форме. То есть ты вообще не должен был идти в ЗСУ, если с чем то не согласен. Моральных прав нет, но есть свобода выбора которую невозможно запретить или поставить на паузу. Это незыблемо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 08 гру, 2024 22:28, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20
Успіх
.....знаєш чому ти пишеш про це ?
і чому увесь час починаєш тлумачити те що сам вигадав ?
.................. сьогодні більш не пий
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Додано: Нед 08 гру, 2024 22:25
prodigy написав: Vadim_ написав:
Сибирь это исконно китайские землі.
вони памьятають..
а москва це деревня в улусі
Джучи-в Казані це теж добре пам'ятають))
У Китаї нема улусів, то мабуть у монголів чі середньої азіі
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Додано: Нед 08 гру, 2024 22:46
Успіх написав:
І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...
Але хочу наголосити що це все "припустимо"
і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©
Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?
Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"©]
Одні з самих коруммпованих держслужбовців в Україні
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