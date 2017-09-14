Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу? Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити? Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?
Ізраїльські військові увійшли до буферної зони на Голанських висотах
Ізраїльські військові вночі та вранці 8 грудня на тлі повідомлень про падіння режиму президента Сирії Башара Асада в Дамаску увійшли до буферної зони між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах, а також зайняли «прилеглі стратегічні позиції». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Haaretz.
Він виступив із відеозверненням, перебуваючи на кордоні підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та сирійської території, до останнього часу підконтрольної Дамаску.
За словами Нетаньягу, падіння режиму Асада «відкриває нові можливості» для Ізраїлю, «але й створює ризики». За його словами, територія, що була буферною зоною за угодою 1974 року, «втратила цей статус, оскільки сирійські війська залишили свої позиції», і Ізраїль для захисту кордонів ввів туди свої війська. Ізраїльські військові взяли під контроль сирійський схил гори Гермон.
«Ми не допустимо закріплення ворожих сил біля наших кордонів», – наголосив Нетаньягу.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив розміщення ізраїльських військ у буферній зоні на Голанських висотах.
prodigy написав:ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни
ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган) ...........
Вы много дописали. Сначала была только 1-я фраза. Я уж хотел вас поздравить с быстрым прогрессом. Уже почти догнали (а, может, и догнали) песикота.
Спорить с вами не буду, надоело. Только замечу, что вы сравниваете время, когда вам было лет 17-20 и вас воспринимали как пацана, со временем, когда вам уже 30-40-... Отношение разное. И если вы думаете, что такие вещи, как вы описали (в т.ч. "упечь") сейчас невозможны, то позволю себе заметить, что вы ошибаетесь.
Но я вам написал, что вы и в прошлом посте написали о ненависти к совку, а я задавал вопрос: "30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?" Об этом вы не ответили ни слова.