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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11230112311123211233>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 гру, 2024 00:20, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:20

Успіх

.....знаєш чому ти пишеш про це ?
і чому увесь час починаєш тлумачити те що сам вигадав ?
.................. сьогодні більш не пий
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:25

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:Сибирь это исконно китайские землі.
вони памьятають..


а москва це деревня в улусі Джучи-в Казані це теж добре пам'ятають))

У Китаї нема улусів, то мабуть у монголів ( кстати ,это внутреняя монголия в Китае,провинция,
лєй монгу)
чі середньої азіі
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 08 гру, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:46

  Успіх написав:І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...

Але хочу наголосити що це все "припустимо" і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©

Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?

Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"©]

Одні з самих коруммпованих держслужбовців в Україні
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізраїльські військові увійшли до буферної зони на Голанських висотах

Ізраїльські військові вночі та вранці 8 грудня на тлі повідомлень про падіння режиму президента Сирії Башара Асада в Дамаску увійшли до буферної зони між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах, а також зайняли «прилеглі стратегічні позиції». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Haaretz.

Він виступив із відеозверненням, перебуваючи на кордоні підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та сирійської території, до останнього часу підконтрольної Дамаску.

За словами Нетаньягу, падіння режиму Асада «відкриває нові можливості» для Ізраїлю, «але й створює ризики». За його словами, територія, що була буферною зоною за угодою 1974 року, «втратила цей статус, оскільки сирійські війська залишили свої позиції», і Ізраїль для захисту кордонів ввів туди свої війська. Ізраїльські військові взяли під контроль сирійський схил гори Гермон.

«Ми не допустимо закріплення ворожих сил біля наших кордонів», – наголосив Нетаньягу.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив розміщення ізраїльських військ у буферній зоні на Голанських висотах.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
влогер лохпожизни в останньому ....

Це хто і коли?

лохпожизни: "Моя гипотеза объясняет все мировые процессы за последние 100 лет"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:15

  flyman написав:"Моя гипотеза объясняет все мировые процессы за последние 100 лет"

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/105365
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:38

  Xenon написав:Нормально так Трампа опустил усатый ))

У світі залишилися лише два лідери — я і путін, — Ердоган


Як мінімум ще Сі є з їх когорти. Але насправді це Ердоган просто кинув кістку путіну, щоб той після Сирії знову не психанув і не закрив імпорт від Туреччини та турпотік в Туреччину.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:42

105 тысяч погибших, о которых пишет Бутусов - это 1,5 трлн гривен только компенсаций. Сумма, которую украинский бюджет, отягощенный долгами, выплатить не сможет никогда.

Так что уже можно готовить проект “вовиной похоронной тысячи”,в которую эти деньги быстро превратятся по аналогии с деньгами Сбербанка СССР.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:51

  prodigy написав:ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни


ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)
...........
Вы много дописали. Сначала была только 1-я фраза. Я уж хотел вас поздравить с быстрым прогрессом. Уже почти догнали (а, может, и догнали) песикота.

Спорить с вами не буду, надоело. Только замечу, что вы сравниваете время, когда вам было лет 17-20 и вас воспринимали как пацана, со временем, когда вам уже 30-40-... Отношение разное.
И если вы думаете, что такие вещи, как вы описали (в т.ч. "упечь") сейчас невозможны, то позволю себе заметить, что вы ошибаетесь.

Но я вам написал, что вы и в прошлом посте написали о ненависти к совку, а я задавал вопрос: "30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?"
Об этом вы не ответили ни слова.
ЛАД
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