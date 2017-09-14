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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 00:03
The_Rebel написав: Xenon написав:
Нормально так Трампа опустил усатый ))
❗У світі залишилися лише два лідери — я і путін, — Ердоган
Як мінімум ще Сі є з їх когорти. Але насправді це Ердоган просто кинув кістку путіну, щоб той після Сирії знову не психанув і не закрив імпорт від Туреччини та турпотік в Туреччину.
Энергонос. будут из Катара проходить через Сирию в Турцию без раши. Турция теперь распред. газа в Европу. Макрон будет на газе вместо немцев.
раша теряет весь Европ. рынок.
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