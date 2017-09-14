Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу? Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити? Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?
Ізраїльські військові увійшли до буферної зони на Голанських висотах
Ізраїльські військові вночі та вранці 8 грудня на тлі повідомлень про падіння режиму президента Сирії Башара Асада в Дамаску увійшли до буферної зони між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах, а також зайняли «прилеглі стратегічні позиції». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Haaretz.
Він виступив із відеозверненням, перебуваючи на кордоні підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та сирійської території, до останнього часу підконтрольної Дамаску.
За словами Нетаньягу, падіння режиму Асада «відкриває нові можливості» для Ізраїлю, «але й створює ризики». За його словами, територія, що була буферною зоною за угодою 1974 року, «втратила цей статус, оскільки сирійські війська залишили свої позиції», і Ізраїль для захисту кордонів ввів туди свої війська. Ізраїльські військові взяли під контроль сирійський схил гори Гермон.
«Ми не допустимо закріплення ворожих сил біля наших кордонів», – наголосив Нетаньягу.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив розміщення ізраїльських військ у буферній зоні на Голанських висотах.
prodigy написав:ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни
ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган) ...........
Вы много дописали. Сначала была только 1-я фраза. Я уж хотел вас поздравить с быстрым прогрессом. Уже почти догнали (а, может, и догнали) песикота.
Спорить с вами не буду, надоело. Только замечу, что вы сравниваете время, когда вам было лет 17-20 и вас воспринимали как пацана, со временем, когда вам уже 30-40-... Отношение разное. И если вы думаете, что такие вещи, как вы описали (в т.ч. "упечь") сейчас невозможны, то позволю себе заметить, что вы ошибаетесь.
Но я вам написал, что вы и в прошлом посте написали о ненависти к совку, а я задавал вопрос: "30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?" Об этом вы не ответили ни слова.
tester7336 написав:.......... что там "неоднозначного" когда зэ прямо говорит - мы должны перестать стрелять. не хло не боевики - а мы.
Во-первых, Зе не говорил, что должны перестать стрелять мы, а они не должны, пусть себе стреляют. Во-вторых, у вас, видимо, проблемы с пониманием речи.
а смысл делать провокацию что бы ее никто не увидел? вы серьёзно? то что они сделали криворуко - то уже вопрос к ним а не к логике. и да - цель кацапов была отменить разведение но успеть заскочить на старые украинские позиции таким образом продвинувшись вперед официально да еще и обвинить Украину. это что ли еще нужно разжевать?
А в чём провокация - зайти на оставленные ВСУ позиции и обвинить Украину в том, что ВСУ зашли на позиции ЛДНР??? И сделать это под камерами, чтобы все видели, как они заходят на наши позиции??? И о том, что количество погибших в зоне АТО после всех этих разведений войск реально заметно уменьшилось вы "забыли"? Причём, как военных, так и ещё больше гражданских. А о таком событии вы не забыли:
20 червня Петро Порошенко віддав наказ про припинення бойових дій на окупованих терористами територіях, перемир'я було оголошене з 22:00 20 червня по 10:00 27 червня 2014 року. В представленому плані «припинення вогню» було 15 обов'язкових пунктів щодо його виконання[50].
За час перемир'я загинули 27 і було поранено 69 українських силовиків. Загальна кількість нападів сепаратистів на позиції АТО — 108 разів[51] ........... Після наради РНБО, Петром Порошенком було вирішено продовжити одностороннє перемир'я з 27 по 30 червня. Рішення викликало широке обурення в суспільстві, армії та добровольчих батальйонах
но какая бы не была провокация факт остается фактом - на тех позициях что оставила Украина шарились кацпы. т.е. мы тупо отошли. а вы можете что угодно рассказывать про свое неоднозначно.
Простите, так о каком времени вы говорите? О 2016-2021 или после 24.02.2022? Вы, вроде, писали о 2022: "кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?" Я вам ответил. Вы не видели ответ - viewtopic.php?p=5796550#p5796550? Или увидели и решили быстро переобуться и писать не о 2022, а о более раннем времени?
Вообще, у вас достаточно распространённая на форуме способность - в упор "не замечать" "неудобные" ответы или вопросы собеседника. Так вы видели в 2022, что росс. армия "заняла старые украинские позиции которые обустраивались были не один год? Или откуда вы это знаете? И знаете, что Зе лично приказал оставить оборудованные и укреплённые позиции и отдать их врагу? И как это стыкуется с тем, что с наступлением у росс. армии было хуже всего на Донбассе? Чем вы это объясните, кроме наличия оборудованных позиций?