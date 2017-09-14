Додано: Нед 08 гру, 2024 23:51

prodigy написав: ЛАД вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камни





ненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)

........... вас, как парторга , встречали на чорной волге селили в гостинице обкомовской, какие там камниненавидел и ненавижу совок за то, что там любой мог любого упрятать в тюрьму(лишить визы, вплоть до исключения из вуза, или организровать отправу в Афган)...........

Вы много дописали. Сначала была только 1-я фраза. Я уж хотел вас поздравить с быстрым прогрессом. Уже почти догнали (а, может, и догнали) песикота.Спорить с вами не буду, надоело. Только замечу, что вы сравниваете время, когда вам было лет 17-20 и вас воспринимали как пацана, со временем, когда вам уже 30-40-... Отношение разное.И если вы думаете, что такие вещи, как вы описали (в т.ч. "упечь") сейчас невозможны, то позволю себе заметить, что вы ошибаетесь.Но я вам написал, что вы и в прошлом посте написали о ненависти к совку, а я задавал вопрос: "30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?"Об этом вы не ответили ни слова.