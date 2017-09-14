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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 01:13
tester7336 написав: Игорь Алексеевич написав: M-Audio написав:
Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
А я то думаю почему многие родители спешать вывезти детей кому только 16 лет.
насколько я помню - приписка в военкомате начинается в 16.
потому вывезти лучше действительно до 16.
Девочек вывозить тоже не помешает. И вообще все эти игры со смертью, все эти занятия в школах хорошим не закончатся
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