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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11230112311123211233

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 01:58

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:..........
что там "неоднозначного" когда зэ прямо говорит - мы должны перестать стрелять. не хло не боевики - а мы.
Во-первых, Зе не говорил, что должны перестать стрелять мы, а они не должны, пусть себе стреляют.
Во-вторых, у вас, видимо, проблемы с пониманием речи.


зачем мне ваши фантазии по поводу них??? оставьте их при себе.
он конкретно говорит про МЫ перестать стрелять. без всяких уточнений про НИХ.
так что фантазии это в другом разделе и не нужно их приписывать моему понимаю речи.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 02:03

  ЛАД написав:
а смысл делать провокацию что бы ее никто не увидел? вы серьёзно?
то что они сделали криворуко - то уже вопрос к ним а не к логике.
и да - цель кацапов была отменить разведение но успеть заскочить на старые украинские позиции таким образом продвинувшись вперед официально да еще и обвинить Украину. это что ли еще нужно разжевать?
А в чём провокация - зайти на оставленные ВСУ позиции и обвинить Украину в том, что ВСУ зашли на позиции ЛДНР??? И сделать это под камерами, чтобы все видели, как они заходят на наши позиции??? :shock:
И о том, что количество погибших в зоне АТО после всех этих разведений войск реально заметно уменьшилось вы "забыли"? Причём, как военных, так и ещё больше гражданских.
А о таком событии вы не забыли:
20 червня Петро Порошенко віддав наказ про припинення бойових дій на окупованих терористами територіях, перемир'я було оголошене з 22:00 20 червня по 10:00 27 червня 2014 року. В представленому плані «припинення вогню» було 15 обов'язкових пунктів щодо його виконання[50].

За час перемир'я загинули 27 і було поранено 69 українських силовиків. Загальна кількість нападів сепаратистів на позиції АТО — 108 разів[51]
...........
Після наради РНБО, Петром Порошенком було вирішено продовжити одностороннє перемир'я з 27 по 30 червня. Рішення викликало широке обурення в суспільстві, армії та добровольчих батальйонах
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) ?

но какая бы не была провокация факт остается фактом - на тех позициях что оставила Украина шарились кацпы. т.е. мы тупо отошли. а вы можете что угодно рассказывать про свое неоднозначно.
Простите, так о каком времени вы говорите? О 2016-2021 или после 24.02.2022?
Вы, вроде, писали о 2022: "кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?" Я вам ответил. Вы не видели ответ - viewtopic.php?p=5796550#p5796550? Или увидели и решили быстро переобуться и писать не о 2022, а о более раннем времени?

Вообще, у вас достаточно распространённая на форуме способность - в упор "не замечать" "неудобные" ответы или вопросы собеседника.
Так вы видели в 2022, что росс. армия "заняла старые украинские позиции которые обустраивались были не один год? Или откуда вы это знаете?
И знаете, что Зе лично приказал оставить оборудованные и укреплённые позиции и отдать их врагу?
И как это стыкуется с тем, что с наступлением у росс. армии было хуже всего на Донбассе? Чем вы это объясните, кроме наличия оборудованных позиций?


если вам не доступен смысл провокации - то это ваши проблемы.
я даже уже вам пояснил смысл текста в новости. но вы все равно долбитесь в стену делая вид что не понимаете.
и что там нужно было видеть что бы понять что кацапы быстро зашли на старые украинские позиции в 22м и с них атаковали наши новые позиции. если вам это не доступно к пониманию то опять же - при чем тут я?
неужели так сложно понять что с 19 по 22 они их хоть и шарили по ничейной зоне но это не афишировали. типа "разведение". но почувствуйте разницу - они шарят по нашим старым позициям а наши по их позициям не шарят. просто класс "развели". а в 22 уже просто с наших старых позиций атаковали так как и так там неофициально находились. и это нужно еще пояснять?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 09 гру, 2024 02:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 02:05

  ЛАД написав:Вы не видели ответ - viewtopic.php?p=5796550#p5796550? Или увидели и решили быстро переобуться и писать не о 2022, а о более раннем времени?
[/quote]

вы читайте форум внимательнее а не по диагонали
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 02:34

  M-Audio написав:Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.


Так запрет выезда мужчин тоже начался просто с приказа Дейнеко своим подчиненным не выпускать, законодательство подтянули задним числом заметно позже. Надо будет - также позвонит и скажет с завтрашнего дня не выпускать 16-летних/женщин/вообще всех, и все, жалуйся в ООН.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 03:10

  prodigy написав:ЛАД

ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись:
в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу)
Уже писал, мне надоело обсуждать с вами эту тему.
Я вам задал конкретный вопрос о СА как оккупационной армии. Причём, изначально по контексту звучало как оккупационная в УВкраине. Вы не отвечаете на прямой вопрос, а вместо этого рассказываете о своей ненависти к давно исчезнувшему СССР (ненависть к давно умершему не конструктивна и разрушает человека) и о стране террористе.
Я не Марк Солонин и не буду писать или создавать пространные видео для того, чтобы убедить вас в чём-то.
Если захотите, почитайте больше о деятельности США и спецоперациях ЦРУ. Я не оправдываю все эти операции ни СССР, ни США, но реальная жизнь далека от идеальной и от наших представлений об идеале.


У 1961—1992 Університет дружби народів носив ім'я Патріса Лумумби. Особливістю РУДН є його багатонаціональність: серед студентів, аспірантів і стажистів — представники 450 національностей і народностей із понад 100 країн світу


палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії
Почитайте, если захотите об операциях ЦРУ и о том, сколько "не совсем демократических" будущих лидеров разных стран обучались в США в самых приличных институтах. в т.ч.. по-моему, и в Вест-Пойнте.
Ясир Арафат не совсем продукт СССР, вырастил его арабский мир самостоятельно, хотя, безусловно, позже он пользовался большой поддержкой Союза.
Но и Бин Ладен
Після вторгнення радянської армії до Афганістану приєднався до ісламського опору. Заснував «Аль-Каїду» — підпільну організацію для підтримки диверсійних акцій проти радянських військ. ...
В той же час розвідка США співпрацювала з розвідками Пакистану та Саудівської Аравії для протидії радянській агресії у Афганістані і була дотично пов'язана із заснуванням «Аль-Каїди».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
В росс. Вики чуть подробнее:
В 1979—1989 годах в рамках операции «Циклон», осуществлявшейся ЦРУ, США и Саудовская Аравия потратили 40 млрд долларов на финансирование и вооружение почти 100 000 борцов против оккупации, в числе которых были добровольцы из 40 арабских стран, через пакистанскую разведку[34].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD#%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0. Очень надеюсь, что вы не станете утверждать, что США поддерживали моджахедов как "борцов за демократию".
Не известно точно, говорил ли Рузвельт о Сомосе известную фразу: "он сукин сын, но он наш сукин сын", но точно поддерживал его. И эта "эта риторическая конструкция циркулировала в американской политике задолго до визита Сомосы в Вашингтон" (https://provereno.media/blog/2021/06/01/govoril-li-ruzvelt-frazu-da-on-sukin-syn-no-on-nash-sukin-syn/), т.е. была достаточно распространена.

по друге, то що сьогодні волають проплачені т.з ліві (в Европі, США)-це совокупна робота російських спец.слуб, пропоганди (в країнах ЕС, США, Канаді)-це телеканали RT? sputnik, і сотні інших (які вещают на 6 мовах) Мова мовлення англійська, арабська, іспанська, французька, російська, німецька

Простите, но это лишком примитивное объяснение, подразумевающее, что нет никаких объективных причин, а всё только "робота російських спец.слуб, пропоганди". Так же, как раньше на Западе всё объясняли "происками советского коммунизма"

мене не торкається лозунги свободи палентини, бо Україна не має до цього відношення, а от жити в ссср -країні яка окупувала пів світу -це було вразливо відчувати себе окупантом
Вы відчували, я нет. Давайте договоримся, я не пытаюсь проводить с вами партполитработу (я, в общем-то, давно этого не делаю), но и вы тоже не будете здесь заниматься "воспитанием ненависти" к давно не существующему Союзу. Сегодня есть гораздо более актуальные вопросы и мы воюем с РФ, а не с исчезнувшим Союзом. То, что Путин выставляет себя наследником СССР, это его проблемы. Мы могли бы тоже при желании называть себя наследниками. Примерно с тем же правом.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 03:14

  The_Rebel написав:.........
На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
Тем не менее ТАСС сообщило, что Асад получил убежище в России.
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