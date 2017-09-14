Додано: Пон 09 гру, 2024 03:10

prodigy написав: ЛАД



ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись:

в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу) ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись:в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу)

У 1961—1992 Університет дружби народів носив ім'я Патріса Лумумби. Особливістю РУДН є його багатонаціональність: серед студентів, аспірантів і стажистів — представники 450 національностей і народностей із понад 100 країн світу



палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії

Після вторгнення радянської армії до Афганістану приєднався до ісламського опору. Заснував «Аль-Каїду» — підпільну організацію для підтримки диверсійних акцій проти радянських військ. ...

В той же час розвідка США співпрацювала з розвідками Пакистану та Саудівської Аравії для протидії радянській агресії у Афганістані і була дотично пов'язана із заснуванням «Аль-Каїди».

В 1979—1989 годах в рамках операции «Циклон», осуществлявшейся ЦРУ, США и Саудовская Аравия потратили 40 млрд долларов на финансирование и вооружение почти 100 000 борцов против оккупации, в числе которых были добровольцы из 40 арабских стран, через пакистанскую разведку[34].

по друге, то що сьогодні волають проплачені т.з ліві (в Европі, США)-це совокупна робота російських спец.слуб, пропоганди (в країнах ЕС, США, Канаді)-це телеканали RT? sputnik, і сотні інших (які вещают на 6 мовах) Мова мовлення англійська, арабська, іспанська, французька, російська, німецька

мене не торкається лозунги свободи палентини, бо Україна не має до цього відношення, а от жити в ссср -країні яка окупувала пів світу -це було вразливо відчувати себе окупантом

Уже писал, мне надоело обсуждать с вами эту тему.Я вам задал конкретный вопрос о СА как оккупационной армии. Причём, изначально по контексту звучало как оккупационная в УВкраине. Вы не отвечаете на прямой вопрос, а вместо этого рассказываете о своей ненависти к давно исчезнувшему СССР (ненависть к давно умершему не конструктивна и разрушает человека) и о стране террористе.Я не Марк Солонин и не буду писать или создавать пространные видео для того, чтобы убедить вас в чём-то.Если захотите, почитайте больше о деятельности США и спецоперациях ЦРУ. Я не оправдываю все эти операции ни СССР, ни США, но реальная жизнь далека от идеальной и от наших представлений об идеале.Почитайте, если захотите об операциях ЦРУ и о том, сколько "не совсем демократических" будущих лидеров разных стран обучались в США в самых приличных институтах. в т.ч.. по-моему, и в Вест-Пойнте.Ясир Арафат не совсем продукт СССР, вырастил его арабский мир самостоятельно, хотя, безусловно, позже он пользовался большой поддержкой Союза.Но и Бин ЛаденВ росс. Вики чуть подробнее:. Очень надеюсь, что вы не станете утверждать, что США поддерживали моджахедов как "борцов за демократию".Не известно точно, говорил ли Рузвельт о Сомосе известную фразу: "он сукин сын, но он наш сукин сын", но точно поддерживал его. И эта "эта риторическая конструкция циркулировала в американской политике задолго до визита Сомосы в Вашингтон" (), т.е. была достаточно распространена.Простите, но это лишком примитивное объяснение, подразумевающее, что нет никаких объективных причин, а всё только "робота російських спец.слуб, пропоганди". Так же, как раньше на Западе всё объясняли "происками советского коммунизма"Вы відчували, я нет. Давайте договоримся, я не пытаюсь проводить с вами партполитработу (я, в общем-то, давно этого не делаю), но и вы тоже не будете здесь заниматься "воспитанием ненависти" к давно не существующему Союзу. Сегодня есть гораздо более актуальные вопросы и мы воюем с РФ, а не с исчезнувшим Союзом. То, что Путин выставляет себя наследником СССР, это его проблемы. Мы могли бы тоже при желании называть себя наследниками. Примерно с тем же правом.