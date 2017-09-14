tester7336 написав:.......... что там "неоднозначного" когда зэ прямо говорит - мы должны перестать стрелять. не хло не боевики - а мы.
Во-первых, Зе не говорил, что должны перестать стрелять мы, а они не должны, пусть себе стреляют. Во-вторых, у вас, видимо, проблемы с пониманием речи.
зачем мне ваши фантазии по поводу них??? оставьте их при себе. он конкретно говорит про МЫ перестать стрелять. без всяких уточнений про НИХ. так что фантазии это в другом разделе и не нужно их приписывать моему понимаю речи.
а смысл делать провокацию что бы ее никто не увидел? вы серьёзно? то что они сделали криворуко - то уже вопрос к ним а не к логике. и да - цель кацапов была отменить разведение но успеть заскочить на старые украинские позиции таким образом продвинувшись вперед официально да еще и обвинить Украину. это что ли еще нужно разжевать?
А в чём провокация - зайти на оставленные ВСУ позиции и обвинить Украину в том, что ВСУ зашли на позиции ЛДНР??? И сделать это под камерами, чтобы все видели, как они заходят на наши позиции??? И о том, что количество погибших в зоне АТО после всех этих разведений войск реально заметно уменьшилось вы "забыли"? Причём, как военных, так и ещё больше гражданских. А о таком событии вы не забыли:
20 червня Петро Порошенко віддав наказ про припинення бойових дій на окупованих терористами територіях, перемир'я було оголошене з 22:00 20 червня по 10:00 27 червня 2014 року. В представленому плані «припинення вогню» було 15 обов'язкових пунктів щодо його виконання[50].
За час перемир'я загинули 27 і було поранено 69 українських силовиків. Загальна кількість нападів сепаратистів на позиції АТО — 108 разів[51] ........... Після наради РНБО, Петром Порошенком було вирішено продовжити одностороннє перемир'я з 27 по 30 червня. Рішення викликало широке обурення в суспільстві, армії та добровольчих батальйонах
но какая бы не была провокация факт остается фактом - на тех позициях что оставила Украина шарились кацпы. т.е. мы тупо отошли. а вы можете что угодно рассказывать про свое неоднозначно.
Простите, так о каком времени вы говорите? О 2016-2021 или после 24.02.2022? Вы, вроде, писали о 2022: "кстати ответьте на один простой вопрос - когда началась полномасштабная кто занял старые украинские позиции которые обустраивались были не один год?" Я вам ответил. Вы не видели ответ - viewtopic.php?p=5796550#p5796550? Или увидели и решили быстро переобуться и писать не о 2022, а о более раннем времени?
Вообще, у вас достаточно распространённая на форуме способность - в упор "не замечать" "неудобные" ответы или вопросы собеседника. Так вы видели в 2022, что росс. армия "заняла старые украинские позиции которые обустраивались были не один год? Или откуда вы это знаете? И знаете, что Зе лично приказал оставить оборудованные и укреплённые позиции и отдать их врагу? И как это стыкуется с тем, что с наступлением у росс. армии было хуже всего на Донбассе? Чем вы это объясните, кроме наличия оборудованных позиций?
если вам не доступен смысл провокации - то это ваши проблемы. я даже уже вам пояснил смысл текста в новости. но вы все равно долбитесь в стену делая вид что не понимаете. и что там нужно было видеть что бы понять что кацапы быстро зашли на старые украинские позиции в 22м и с них атаковали наши новые позиции. если вам это не доступно к пониманию то опять же - при чем тут я? неужели так сложно понять что с 19 по 22 они их хоть и шарили по ничейной зоне но это не афишировали. типа "разведение". но почувствуйте разницу - они шарят по нашим старым позициям а наши по их позициям не шарят. просто класс "развели". а в 22 уже просто с наших старых позиций атаковали так как и так там неофициально находились. и это нужно еще пояснять?
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 09 гру, 2024 02:10, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Я не раз слышал об отказах пропускать 17-летних через границу. Просто вот так вот. Нельзя и всё.
Так запрет выезда мужчин тоже начался просто с приказа Дейнеко своим подчиненным не выпускать, законодательство подтянули задним числом заметно позже. Надо будет - также позвонит и скажет с завтрашнего дня не выпускать 16-летних/женщин/вообще всех, и все, жалуйся в ООН.
ссср був країною терористом, і всі терористу світу їхали до москви навчатись: в інстітуті Патріса Лумумби і далі в військовим вишах і діверсійних школах(кгб/пгу)
Уже писал, мне надоело обсуждать с вами эту тему. Я вам задал конкретный вопрос о СА как оккупационной армии. Причём, изначально по контексту звучало как оккупационная в УВкраине. Вы не отвечаете на прямой вопрос, а вместо этого рассказываете о своей ненависти к давно исчезнувшему СССР (ненависть к давно умершему не конструктивна и разрушает человека) и о стране террористе. Я не Марк Солонин и не буду писать или создавать пространные видео для того, чтобы убедить вас в чём-то. Если захотите, почитайте больше о деятельности США и спецоперациях ЦРУ. Я не оправдываю все эти операции ни СССР, ни США, но реальная жизнь далека от идеальной и от наших представлений об идеале.
У 1961—1992 Університет дружби народів носив ім'я Патріса Лумумби. Особливістю РУДН є його багатонаціональність: серед студентів, аспірантів і стажистів — представники 450 національностей і народностей із понад 100 країн світу
палеснтина (ясір арафат)-це продукт ссср, почитайте скільки млрд рублів було марно витрачено на озброєння армій Египту, Сірії, Іорданії, Іраку, Лівії
Почитайте, если захотите об операциях ЦРУ и о том, сколько "не совсем демократических" будущих лидеров разных стран обучались в США в самых приличных институтах. в т.ч.. по-моему, и в Вест-Пойнте. Ясир Арафат не совсем продукт СССР, вырастил его арабский мир самостоятельно, хотя, безусловно, позже он пользовался большой поддержкой Союза. Но и Бин Ладен
Після вторгнення радянської армії до Афганістану приєднався до ісламського опору. Заснував «Аль-Каїду» — підпільну організацію для підтримки диверсійних акцій проти радянських військ. ... В той же час розвідка США співпрацювала з розвідками Пакистану та Саудівської Аравії для протидії радянській агресії у Афганістані і була дотично пов'язана із заснуванням «Аль-Каїди».
В 1979—1989 годах в рамках операции «Циклон», осуществлявшейся ЦРУ, США и Саудовская Аравия потратили 40 млрд долларов на финансирование и вооружение почти 100 000 борцов против оккупации, в числе которых были добровольцы из 40 арабских стран, через пакистанскую разведку[34].
по друге, то що сьогодні волають проплачені т.з ліві (в Европі, США)-це совокупна робота російських спец.слуб, пропоганди (в країнах ЕС, США, Канаді)-це телеканали RT? sputnik, і сотні інших (які вещают на 6 мовах) Мова мовлення англійська, арабська, іспанська, французька, російська, німецька
Простите, но это лишком примитивное объяснение, подразумевающее, что нет никаких объективных причин, а всё только "робота російських спец.слуб, пропоганди". Так же, как раньше на Западе всё объясняли "происками советского коммунизма"
мене не торкається лозунги свободи палентини, бо Україна не має до цього відношення, а от жити в ссср -країні яка окупувала пів світу -це було вразливо відчувати себе окупантом
Вы відчували, я нет. Давайте договоримся, я не пытаюсь проводить с вами партполитработу (я, в общем-то, давно этого не делаю), но и вы тоже не будете здесь заниматься "воспитанием ненависти" к давно не существующему Союзу. Сегодня есть гораздо более актуальные вопросы и мы воюем с РФ, а не с исчезнувшим Союзом. То, что Путин выставляет себя наследником СССР, это его проблемы. Мы могли бы тоже при желании называть себя наследниками. Примерно с тем же правом.
The_Rebel написав:......... На болотах встановлено рекорд з переобування в стрибку, уже повним ходом відбілюють репутацію путєна відвязуючи його від особи Асада - "він з самого початку тільки за мир був. Який Асад, ви що, хто це?" Хоча вчора повстанці - це терористи, вклали мільярди для боротьби з ними, путєн казав "хай тільки рипнуться, то отримають такий удар, який у житті ще не бачили". А вже сьогодні: "ми будемо співпрацювати з будь-якою владою", завтра вже будуть "уважаемые партнёры", а післязавтра "болгары восхитились многоходовочкой путина по поводу Сирии"
Тем не менее ТАСС сообщило, что Асад получил убежище в России. Но вообще неожиданно - столько лет сопротивлялся, воевал, победил ИГИЛ и... слился за пару дней.
ЛАД написав:я задавал вопрос: "30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?"
Наприклад я 35 років тому назад думав що Ігналінська дивізія ВДВ повинна придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів....
От тільки час пройшов, відкрилась нова інформація і я порозумнішав а от ти - залишишся совком навічно. І що в цьому хорошого? тільки повні дебіли не вміють аналізувати минуле.
А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів". Никакой новой информации не открылось. Но давно известно, что ренегаты всегда наиболее рьяные сторонники своих новых взглядов. Как писал Ленин: "обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения"
За 14 лет войны в нее вмешалось столько внешних сил, включая Россию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, США и Иран, что она превратилась из сирийской гражданской войны в мини-мировую.
Теперь задача лидера повстанцев Абу Мохаммеда аль-Джулани, всех сирийцев и внешних держав — попытаться прекратить войну, а не помочь ей принять новую, еще более кровавую форму.
Наилучший сценарий — это воздержание сирийских повстанцев от актов мести, восстановление правопорядка и начало политического процесса, в котором смогут принять участие все сирийцы. Внешние державы должны действовать в интересах Сирии, а не пользоваться ее хрупкостью.
Худший сценарий заключается в том, что Сирия может пойти по пути других арабских диктатур — Ирака после Саддама Хусейна и Ливии при Муаммаре Кадаффи — и погрузиться в годы насилия и хаоса.
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну витратила $200 млрд. Про заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.
За його словами, втрати РФ в живій силі склали щонайменше 700 000 осіб за цей період. А втрати за перший рік війни, за словами глави Пентагону, могли перевищити втрати Росії у всіх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Очільник Пентагону зауважив, що останніми місяцями окупанти щоденно втрачали до 1000 осіб.
Остін додав, що США передали Україні дві батареї Patriot, 24 ракетні системи HIMARS, тисячі одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів за цей час, сказав Остін. Загальна сума, виділена на військову допомогу з лютого 2022 року, становить понад $62 млрд.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 09 гру, 2024 10:20, всього редагувалось 1 раз.