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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11231112321123311234

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:14

  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:38

  prodigy написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня


За рахунок України вирішили свої проблеми в чій чи іншій мірі близько 10 країн.
За все відповідає український народ.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:43

  Хомякоид написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня


За рахунок України вирішили свої проблеми в чій чи іншій мірі близько 10 країн.
За все відповідає український народ.

Фактически мы занимаем ту роль, которую ссср занимал во второй мировой.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:01

  detroytred написав:Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html

*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
https://varta1.com.ua/news/vyyshla-z-ro ... 88265.html

Такі молоді... Жаль.



справа не в дівчатах...
злочинність загалом виросла.
понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи
+ поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом 8) їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса 8) ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах :lol:

а ось і "новини" :oops: негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом :lol:

Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pra ... i-klimenko
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