посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня
|
|
|
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:14
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:38
За рахунок України вирішили свої проблеми в чій чи іншій мірі близько 10 країн.
За все відповідає український народ.
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:43
Фактически мы занимаем ту роль, которую ссср занимал во второй мировой.
Додано: Пон 09 гру, 2024 11:01
справа не в дівчатах...
злочинність загалом виросла.
понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи
+ поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах
а ось і "новини" негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.
Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".
"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.
|