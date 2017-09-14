detroytred написав:Що там у Львові з дівчатами? На отаке в новинах натрапив: *Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. * https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html
справа не в дівчатах... злочинність загалом виросла. понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи + поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах
а ось і "новини" негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом
спроби відмитись...
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко "Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.
Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".
"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pra ... i-klimenko
detroytred написав:Що там у Львові з дівчатами? На отаке в новинах натрапив: *Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. * https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html
справа не в дівчатах... злочинність загалом виросла. понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи + поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах
а ось і "новини" негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом
спроби відмитись...
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко "Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.
Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".
"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pra ... i-klimenko
"пєрєгіби на мєстах" і "дєцкая балєзьні лєвізни в камунізьмє"