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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11232112331123411235>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:14

  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:38

  prodigy написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня


За рахунок України вирішили свої проблеми в чій чи іншій мірі близько 10 країн.
За все відповідає український народ.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:43

  Хомякоид написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня


За рахунок України вирішили свої проблеми в чій чи іншій мірі близько 10 країн.
За все відповідає український народ.

Фактически мы занимаем ту роль, которую ссср занимал во второй мировой.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:01

  detroytred написав:Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html

*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
https://varta1.com.ua/news/vyyshla-z-ro ... 88265.html

Такі молоді... Жаль.



справа не в дівчатах...
злочинність загалом виросла.
понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи
+ поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом 8) їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса 8) ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах :lol:

а ось і "новини" :oops: негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом :lol:

спроби відмитись...

Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pra ... i-klimenko
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:29


В ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ «Sea Babу» вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити.

На новітніх «Sea Baby» були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені, вертольоти отримали значні пошкодження.

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Звучит нереально чтобы морской дрон на скорости стрелял по вертушкам . Или это уже предвыборная кампания?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:34

  jump написав:
  detroytred написав:Що там у Львові з дівчатами?
На отаке в новинах натрапив:
*Яка 20.11.2024 року о 07:00 год залишила місце проживання та мала їхати у м. Кам’янка-Бузька Львівського району на навчання, проте туди не прибула. Згідно наявної інформації останнє відоме місце перебування м. Львів. *
https://varta1.com.ua/news/yikhala-na-n ... 88245.html

*Вийшла з роботи і не повернулась додому: у Львові розшукують 22-річну дівчину
21.11.2024 15:57
21 листопада, поліція виявила тіло 22-річної зниклої безвісти Поліни*
https://varta1.com.ua/news/vyyshla-z-ro ... 88265.html

Такі молоді... Жаль.



справа не в дівчатах...
злочинність загалом виросла.
понаєхі, особливо з луганди/бамбаси - це поголовно якісь кримінальні елементи
+ поліцаї зараз зайняті прибутковим бізнесом 8) їздять із людоловами та викрадають людей (а це все каса 8) ) причому як на цивільних чи волонтерських авто так і на службових пріусах/лендерах/дастерах :lol:

а ось і "новини" :oops: негатив уже зашкалює, а відмиватись від гівна пізно...поліція - не з народом :lol:

спроби відмитись...

Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pra ... i-klimenko

"пєрєгіби на мєстах" і "дєцкая балєзьні лєвізни в камунізьмє"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:39

  Wirująświatła написав:

В ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ «Sea Babу» вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити.

На новітніх «Sea Baby» були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені, вертольоти отримали значні пошкодження.

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Звучит нереально чтобы морской дрон на скорости стрелял по вертушкам . Или это уже предвыборная кампания?

це щось із "Зоряних Війн - Атака Клонів"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:54

  Wirująświatła написав:

В ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ «Sea Babу» вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити.

На новітніх «Sea Baby» були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені, вертольоти отримали значні пошкодження.

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Звучит нереально чтобы морской дрон на скорости стрелял по вертушкам . Или это уже предвыборная кампания?


почему нереально? вполне реально, причем давно пора. можно было пару пзрк установить еще
и почему на скорости? он мог и остановиться и стрелять
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 12:09

Цены на гробы в России взлетели на 74% с начала 2022

Сейчас стоимость их изготовления равна 7711 рублей за штуку против 4437 в январе 2022 года, следует из данных ЕМИСС Росстата.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 12:22

  prodigy написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине


посольство США вже попереджає своїх працівників,
дати 10-13 грудня

То скоріше пов'язано з запланованими "випробуваннями" орєшніка на ці дати.
Чекаємо чи знову мавпа горіх кине, і якщо так то куди. :(
_Mykola_
 
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