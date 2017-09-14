Есть 2 цели. Киев и полигон под Львовом.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 09 гру, 2024 12:28
Лідер німецької опозиції прибув в Україну
Немцы забегали, т.к. Трамп поставил Францию на первое место в ЕС.
Додано: Пон 09 гру, 2024 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нафта зреагувала на Сирію +$1 від мініміму, що був на днях
Додано: Пон 09 гру, 2024 12:36
А что же патриот у тебя везде раша пишется на форуме с большой буквы - россия, пуйло тоже с большой буквы - путин.
Даже ЗЕ не позволяет так говорить и тем более писать. А здесь мир-труд-май учит др. патриотизму не замечая своего совка
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