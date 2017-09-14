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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:36
нафта зреагувала на Сирію +$1 від мініміму, що був на днях
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flyman
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:42
flyman написав:
нафта зреагувала на Сирію +$1 від мініміму, що був на днях
Нефть, газ из Катара, теперь полностью в руках Турции. Турция - пункт распр. в Европу. Франция будет распор. этими богатствами в поставках до европ.стран.
Сирийцам подкинут денег за транзит и будут они довольны, а то раньше эти бабосы раша себе забирала.
Немцы с разбитыми трубами из раши остаются за бортом.
раша вообще в жопе остаётся со своим газом. Тянут срочно свои трубы в азиатские страны.
Китай на коне - получает сейчас из раши за копейки газ.
Индия пока у весов стоит, не знает с кем дальше дружить. Думаю после 20 января Трамп ей предложит хорошие плюшки и она не будет активным друганом пуйла.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:03
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
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UA
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:04
pesikot написав:
Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины
Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине
Ты меня обвинял, что я патриот раши.
Но, сам пишешь везде с большой буквы россия, хотя все пишут сейчас раша, пуйло - с большой буквы путин.
И кто из нас любитель мир-труд-май?
Я понимаю когда СМИ пишут по правильному, но на форуме можно и по др. выразить своё негодование к стране - агрессару.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:05
UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
Перестали давать синие дол. А рубли им не нужны))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:07
UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
Помню в Египте в отеле предложил за лебедя вместо 1 дол. по курсу грн. Чудак посмотрел косо на меня и сказал - дай лучше шОкОладку))
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:08
UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
спланована турками і сша операція, якій допомогли елементи:
- ізраіль пресує іран
- росія слабшає в україні і не може врятувати друга ассада
- у асада закінчуються кошти для утримання силового блоку
- можливий підкуп командування армії асада
- війна і влада асада всіх сирійців за*бала, всі хочуть змін
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:09
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
Перестали давать синие дол. А рубли им не нужны))
Зарплата 25 дол. для солдата, суточній рацион яйцо с хлебом м помидор.
За что умирать ?
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Хомякоид
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:24
пропоную передивитись відео і задуматись о перспетивах і найближчим майбутнім України
Україна сьогодні призька до позиції Чехії в 1938р, якщо політичні страуси Европи (Шольц, Макрон) вважають, що пожертва України з цілью "припинити кровопролиття" припинить всі страждання і все вернеться до стану 2021.
а ви мусолити тему "мобілізації", ухилянтив і таке інше- ця тема зараз на десь на 5-10 позиції по актуальності
чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
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prodigy
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:31
prodigy написав:
чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
Втрутитися у війну на нашому боці? Смішно... (хоча по факту дуже сумно) Скоріше колективний Захід знов пообіцяє підтримку "скільки потрібно"
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d44
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