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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11233112341123511236>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нафта зреагувала на Сирію +$1 від мініміму, що був на днях
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 12:42

  flyman написав:нафта зреагувала на Сирію +$1 від мініміму, що був на днях
Нефть, газ из Катара, теперь полностью в руках Турции. Турция - пункт распр. в Европу. Франция будет распор. этими богатствами в поставках до европ.стран.
Сирийцам подкинут денег за транзит и будут они довольны, а то раньше эти бабосы раша себе забирала.
Немцы с разбитыми трубами из раши остаются за бортом.
раша вообще в жопе остаётся со своим газом. Тянут срочно свои трубы в азиатские страны.
Китай на коне - получает сейчас из раши за копейки газ.
Индия пока у весов стоит, не знает с кем дальше дружить. Думаю после 20 января Трамп ей предложит хорошие плюшки и она не будет активным друганом пуйла.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:03

В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:04

  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине
Ты меня обвинял, что я патриот раши.
Но, сам пишешь везде с большой буквы россия, хотя все пишут сейчас раша, пуйло - с большой буквы путин.
И кто из нас любитель мир-труд-май?
Я понимаю когда СМИ пишут по правильному, но на форуме можно и по др. выразить своё негодование к стране - агрессару.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:05

  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

Перестали давать синие дол. А рубли им не нужны))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:07

  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

Помню в Египте в отеле предложил за лебедя вместо 1 дол. по курсу грн. Чудак посмотрел косо на меня и сказал - дай лучше шОкОладку))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:08

  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

спланована турками і сша операція, якій допомогли елементи:
- ізраіль пресує іран
- росія слабшає в україні і не може врятувати друга ассада
- у асада закінчуються кошти для утримання силового блоку
- можливий підкуп командування армії асада
- війна і влада асада всіх сирійців за*бала, всі хочуть змін
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:09

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

Перестали давать синие дол. А рубли им не нужны))


Зарплата 25 дол. для солдата, суточній рацион яйцо с хлебом м помидор.
За что умирать ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:24

пропоную передивитись відео і задуматись о перспетивах і найближчим майбутнім України



Україна сьогодні призька до позиції Чехії в 1938р, якщо політичні страуси Европи (Шольц, Макрон) вважають, що пожертва України з цілью "припинити кровопролиття" припинить всі страждання і все вернеться до стану 2021.

а ви мусолити тему "мобілізації", ухилянтив і таке інше- ця тема зараз на десь на 5-10 позиції по актуальності

чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
Втрутитися у війну на нашому боці? Смішно... (хоча по факту дуже сумно) Скоріше колективний Захід знов пообіцяє підтримку "скільки потрібно"
d44
 
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