RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11233112341123511236

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:32

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

Помню в Египте в отеле предложил за лебедя вместо 1 дол. по курсу грн. Чудак посмотрел косо на меня и сказал - дай лучше шОкОладку))

курАчки не было?
История про лебедя за доллар и шоколад уже рассказывалась.
А, я забыл, вам неприятно, когда у людей хорошая память. Извините что хертнул ваши филингсы
Hotab
 
Повідомлень: 13740
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:37

  prodigy написав:Україна сьогодні призька до позиції Чехії в 1938р,
мы воюем а чехословакия сдалась без боя. Прямых аналогий нет, или какие то очень общие.

Я вижу 3 сценария.

1. Нас целиком или частично поглотит рф.
2. Запад вступит в войну и Украина останется независимой/войдёт в ЕС
3. у рф закончатся ресурсы и конфликт станет вялотекущим, сухопутных операций не будет, только дроны/ракеты.

На Западе рассчитывают на 3й вариант, в войну вступать они не хотят, но и отдавать путину Украину полностью/частично тоже не хотят. На Украину у Запада есть огромный рычаг влияния (финансы/оружие), мнение Зеленского после Ермака на общем фото саммита там уже вряд ли спрашивают. Сколько там с ним Трамп разговаривал? за 35 минут дискуссию не устроишь. Дедушка Дональд говорил, а внук внимательно слушал и кивал головой. Что говорил пока за кадром. Скорее всего было сказано что для США эта война неинтересна и неоправданно затратна, поэтому в 2025 готовьтесь воевать с меньшими объемами помощи.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26157
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:48

  d44 написав:
  prodigy написав:чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
Втрутитися у війну на нашому боці? Смішно... (хоча по факту дуже сумно) Скоріше колективний Захід знов пообіцяє підтримку "скільки потрібно"


у війну не втрутяться , це 200%

єдиний придатний варіант, це "скільки потрібно" х 5( краще 10), в цьому великій сумнів:

1. Де взяти стільки зброї
2. Чи погодяться віддати (крівне)

Щоб тримати лінію , яка скалалась на грудень 2024, достатньо збільшити допомогу у 1,5-2 рази до поточного стану (як на мене -це найбільш верогідний сценарій), але до нього Трамп не дійде 21 січня-хоч би 21 ківтня дійшов
попереду важкі (майже критичні ) часі найближчі 3-6 місяців

Прошу, припинить кидатися лайном один в одного, бо це марна витрата часу
продовжуйте донатити на ЗСУ (хоч по 20грн на день), хто має можливість-
як вам серце підкаже

Тільки в єдності наша сила

prodigy
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:49

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

Помню в Египте в отеле предложил за лебедя вместо 1 дол. по курсу грн. Чудак посмотрел косо на меня и сказал - дай лучше шОкОладку))

вы не рассказчик... давайте переиначим вашу историю.
Помню в Египте в отеле предложил за лебедя вместо 1 дол. по курсу грн. Чудак посмотрел косо на меня и сказал - дай лучше леща, это не так унизительно
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26157
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:мы воюем а чехословакия сдалась без боя. Прямых аналогий нет, или какие то очень общие.
допускаю, що ви не мали часу додивитися відео до моменту, Портніков каже, що після майже трьох років спротиву, ми зараз дійшли до стану Чехії у 1938р (або за нас впишуться, або залишать на задовільнення бажань сучасного гітлера), подивитесь весь клип
prodigy
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:57

Данія змогла прискорити постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.

Як повідомляє Міністерство оборони Данії, поставки були заплановані на 2026 рік, але тепер терміни змістились на наступний рік.

"Ми робимо це, щоб забезпечити здатність України продовжувати боротьбу, а також щоб показати гарний приклад... Від початку війни з датської сторони ми зосереджувалися на тому, що пожертви мають відповідати найнагальнішим українським потребам. ВПК показав, що може доставити те, що потрібно Україні. Тому уряд тепер збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути реалізовані цього року", — каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 09 гру, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:58

Рішення про надання притулку сирійському диктатору Башару Асаду в РФ ухвалив особисто російський президент володимир путін. Про це розповів прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Під час щоденного брифінгу він підтвердив, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. Проте він не став розголошувати подробиці.

Російські ЗМІ пишуть, що Пєсков заявив про те, що у Путіна та сирійського диктатора не заплановані зустрічі на найближчий час. За його словами, Росія готова підтримувати контакти з тими людьми, які будуть при владі в Сирії.
prodigy
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:02

  prodigy написав:пропоную передивитись відео і задуматись о перспетивах і найближчим майбутнім України



Україна сьогодні призька до позиції Чехії в 1938р, якщо політичні страуси Европи (Шольц, Макрон) вважають, що пожертва України з цілью "припинити кровопролиття" припинить всі страждання і все вернеться до стану 2021.

а ви мусолити тему "мобілізації", ухилянтив і таке інше- ця тема зараз на десь на 5-10 позиції по актуальності

чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)

Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.

Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна.
Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.

Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
detroytred
 
Повідомлень: 31184
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:04

цікаві думкі Кривецького

prodigy
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11233112341123511236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76834
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247385
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.