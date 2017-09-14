курАчки не было?
История про лебедя за доллар и шоколад уже рассказывалась.
А, я забыл, вам неприятно, когда у людей хорошая память. Извините что хертнул ваши филингсы
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Додано: Пон 09 гру, 2024 13:32
курАчки не было?
История про лебедя за доллар и шоколад уже рассказывалась.
А, я забыл, вам неприятно, когда у людей хорошая память. Извините что хертнул ваши филингсы
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:37
мы воюем а чехословакия сдалась без боя. Прямых аналогий нет, или какие то очень общие.
Я вижу 3 сценария.
1. Нас целиком или частично поглотит рф.
2. Запад вступит в войну и Украина останется независимой/войдёт в ЕС
3. у рф закончатся ресурсы и конфликт станет вялотекущим, сухопутных операций не будет, только дроны/ракеты.
На Западе рассчитывают на 3й вариант, в войну вступать они не хотят, но и отдавать путину Украину полностью/частично тоже не хотят. На Украину у Запада есть огромный рычаг влияния (финансы/оружие), мнение Зеленского после Ермака на общем фото саммита там уже вряд ли спрашивают. Сколько там с ним Трамп разговаривал? за 35 минут дискуссию не устроишь. Дедушка Дональд говорил, а внук внимательно слушал и кивал головой. Что говорил пока за кадром. Скорее всего было сказано что для США эта война неинтересна и неоправданно затратна, поэтому в 2025 готовьтесь воевать с меньшими объемами помощи.
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:48
у війну не втрутяться , це 200%
єдиний придатний варіант, це "скільки потрібно" х 5( краще 10), в цьому великій сумнів:
1. Де взяти стільки зброї
2. Чи погодяться віддати (крівне)
Щоб тримати лінію , яка скалалась на грудень 2024, достатньо збільшити допомогу у 1,5-2 рази до поточного стану (як на мене -це найбільш верогідний сценарій), але до нього Трамп не дійде 21 січня-хоч би 21 ківтня дійшов
попереду важкі (майже критичні ) часі найближчі 3-6 місяців
Прошу, припинить кидатися лайном один в одного, бо це марна витрата часу
продовжуйте донатити на ЗСУ (хоч по 20грн на день), хто має можливість-
як вам серце підкаже
Тільки в єдності наша сила
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:49
вы не рассказчик... давайте переиначим вашу историю.
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
допускаю, що ви не мали часу додивитися відео до моменту, Портніков каже, що після майже трьох років спротиву, ми зараз дійшли до стану Чехії у 1938р (або за нас впишуться, або залишать на задовільнення бажань сучасного гітлера), подивитесь весь клип
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:57
Данія змогла прискорити постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.
Як повідомляє Міністерство оборони Данії, поставки були заплановані на 2026 рік, але тепер терміни змістились на наступний рік.
"Ми робимо це, щоб забезпечити здатність України продовжувати боротьбу, а також щоб показати гарний приклад... Від початку війни з датської сторони ми зосереджувалися на тому, що пожертви мають відповідати найнагальнішим українським потребам. ВПК показав, що може доставити те, що потрібно Україні. Тому уряд тепер збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути реалізовані цього року", — каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 09 гру, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:58
Рішення про надання притулку сирійському диктатору Башару Асаду в РФ ухвалив особисто російський президент володимир путін. Про це розповів прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
Під час щоденного брифінгу він підтвердив, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. Проте він не став розголошувати подробиці.
Російські ЗМІ пишуть, що Пєсков заявив про те, що у Путіна та сирійського диктатора не заплановані зустрічі на найближчий час. За його словами, Росія готова підтримувати контакти з тими людьми, які будуть при владі в Сирії.
Додано: Пон 09 гру, 2024 14:02
Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.
Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна.
Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
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