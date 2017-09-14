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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:02
prodigy написав:
пропоную передивитись відео і задуматись о перспетивах і найближчим майбутнім України
Україна сьогодні призька до позиції Чехії в 1938р
, якщо політичні страуси Европи (Шольц, Макрон) вважають, що пожертва України з цілью "припинити кровопролиття" припинить всі страждання і все вернеться до стану 2021.
а ви мусолити тему "мобілізації", ухилянтив і таке інше- ця тема зараз на десь на 5-10 позиції по актуальності
чекаємо на стратегічне рішення США (і колетивного Заходу)
Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.
Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна.
Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:04
цікаві думкі Кривецького
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:12
detroytred написав:
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
давайте поперше відділимо зерно від плевел, від яких подій у вас оптимізм?
події в Сирії, чи зустріч Ермака з радниками Трампа (і як результат-зустріч Зеленського з Трампом в Notre Dame de Paris?
стосовно Сирії (падіння режиму Асаду)-це іміджовата втрата пуйла, яка користь для східного фронту? нульова
Застріч Зе і Трампа -результат побачимо після 20 січня на практиці, може за 42 дні будуть якийсь важливі політичні заяви з боку Трампа
(табору Трампа),
чи ви розрахувуете на швидке падіння режиму хутіна до 20 січня?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:19
Портніков дуже влучно сказав про Британію, Іспанію, Португалію..
Головне - Британію.
Повторю імхо: глобальна ціль -- Європа.
І зараз Трамп (Штати) з францій-германій і т.д. три шкури здере...
І по суті під час цього процесу (стрижки овець) кожна європейська вівця намагається і буде намагатися щось урвати собі ... першим до цього допетрили Орбан і Фіцо.
Тепер підсуєтився Макрон.
Але на всіх канхфет зі стрижки цих всіх не вистачить. Квота заповниться і банкет оплатять німці та інші.
З іншого боку -- хоч і таким збоченним чином, але Захід гуртується))))))))
Факт - Європа все ж таки дала відсіч Сходу (викидаючи рфію та Ко зі своєї території).
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:28
prodigy написав: detroytred написав:
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
давайте поперше відділимо зерно від плевел, від яких подій у вас оптимізм?
події в Сирії, чи зустріч Ермака з радниками Трампа (і як результат-зустріч Зеленського з Трампом в Notre Dame de Paris?
стосовно Сирії (падіння режиму Асаду)-це іміджовата втрата пуйла, яка користь для східного фронту? нульова
Застріч Зе і Трампа -результат побачимо після 20 січня на практиці, може за 42 дні будуть якийсь важливі політичні заяви з боку Трампа
(табору Трампа),
чи ви розрахувуете на швидке падіння режиму хутіна до 20 січня?
Да. Ці події.
Але головне -- це ота підтримка мінімум на 2/3 наступного року фінансами та зброєю.
Де ключове, що Трамп працює зараз у зв'язці з Байденом. Тобто всі оці поставки, рішення узгоджені саме з Трампом. Про це чув вже від декількох експертів.
За великим рахунком в України все йде більш-менш добре... для такої війни.
Єдиний мінус (просто охфігєнно величезний мінус) -- це ціна питання.
Але на неї, як з самого початку, так і досі, не звертається увага. Можновладцями і Ко.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:31
detroytred написав:
Портніков дуже влучно сказав про Британію, Іспанію, Португалію..
Головне - Британію.
Повторю імхо: глобальна ціль -- Європа.
І зараз Трамп (Штати) з францій-германій і т.д. три шкури здере...
І по суті під час цього процесу (стрижки овець) кожна європейська вівця намагається і буде намагатися щось урвати собі ... першим до цього допетрили Орбан і Фіцо.
Тепер підсуєтився Макрон.
Але на всіх канхфет зі стрижки цих всіх не вистачить. Квота заповниться і банкет оплатять німці та інші.
З іншого боку -- хоч і таким збоченним чином, але Захід гуртується
))))))))
Факт - Європа все ж таки дала відсіч Сходу (викидаючи рфію та Ко зі своєї території).
про яки шкури, які вівці -немаю гадки,
песимістичний варіант сценарію Портнікова: США відмовляє в допомозі (фінансовій і військовій, або зменьшує до символічсних 5-10млрд на рік) і вимагає Зеленського сісти за стіл переговорів, Зеленський відмовляється і залишається з допомогою Европи (50млрд на 3 роки)+10млрд ще назбирають по всьому світу,+ своїх грошей (з депозитами громадян) вистачить на 10-12 місяців війни. Без достатньої потужної зброї варіант призиву чоловіків у віці від 20-25 зовсім реалістичний.Розрахунок на те, що путін сдується раніше -це гра ва-банк
Ризик отримати проросійськи(як мінімум антіукраїнські) парламенти і уряди в середині Старої Европи -це не жарти
У Німеччині і Франції -попереду випробування виборами, існує варіант погано вибору (для України)
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:32
Wirująświatła
Ти вчора писав про якесь "право вибору" і т.п.
А де воно тепер є?
Бачу, що ні в тилу його нема, ні на фронті...
Є лише "примус і наказ"!
Але - як так?©
Ну людина ж не раб?!
Чи то тільки ми так думали, що відійшли від рабовласництва/кріпацтва?
Все "ілюзія обману"?
Успіх написав: detroytred написав: Успіх написав:
Зрадив він
Та якби і спростовувати нічого.
Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України.
Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками.
І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д.
Звичайний...Герой.
Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги.
Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють.
Як на мене, в кожного своя правда і неправда.
І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.
Тут хочеться тригернути Хотаба - він на таке дуже збуджується/рефлексує
Тож, припустимо
(але тільки припустимо) що умовний воїн відвоювавши 32місяці(не десь у тилу, а на фронті! - в 7-5-1,5км від окопів орків) - не витримавши шаленого бардаку в армії, зневажливого ставлення до його здоров'я командирами, постійне посилання на важку фізичну роботу все ближче і ближче до позицій ворога... а також - 32місяці "ув'язнення" від цивільного життя/всіх його благ/родини/сім'ї і т.д. і т. п.
То чи має той умовний воїн МОРАЛЬНЕ право на сзч, чи липове влк, чи щось типу того?
Так, по закону - не має...
А відносно більшості інших, які навіть, не доповзли до тцк за отих 32міс?
Чи отих, що чкурнули закордон як правило - НЕ легально?
Вони всі - мають моральне право осуджувати того воїна, якщо б він, навіть, отак би зробив?
І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...
Але хочу наголосити що це все "припустимо"
і ще на цьому >>>
А судді то ХТО?©
Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?
Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?
Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?
Тож ще раз - "а судді то, ХТО???"
©
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:38
Успіх написав:
Ти вчора писав про якесь "право вибору" і т.п.
А де воно тепер є?
Бачу, що ні в тилу його нема, ні на фронті...
Є лише "примус і наказ"!
я так и думал... поругался с женой? забирай малого и дуй к родителям. Он тебя любит больше, чем маму
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:42
detroytred написав:
Про це чув вже від декількох експертів.
пропоную вам критичне ставлення до заяв різних експертів, спирайтесь тільки на факти
не знайшов підтвердження співпраці Трампа з Байденом (якщо керовані верхня і нижна палати (Сенат і Палата представників) підтримали пропозицію Байдена про виділення додаткових 24млдр Україні, то це було б реальним підтвердженням, а так Ніт)
On his way out of the White House, President Biden is reportedly making a last-minute plea to Congress for $24 billion in aid for war-torn Ukraine to bolster its military support and replenish US stocks that had dwindled.
The White House Office of Management and Budget suggested that Congress could fold the renewed aid into its solution to avert a government shutdown next month, according to a request obtained by Politico Pro.
Several lawmakers saw the proposal Monday and it features $8 billion for the Ukraine Security Assistance Initiative to fund US company contracts to arm Kyiv and $16 billion to refill US weaponry stock, per the report.
Already, some Republicans cried foul over the reported ask.
“Joe Biden just gave away 4.7 billion in your taxpayer dollars by unilaterally “forgiving” loans to Ukraine. Congress must not give him a free gift to further sabotage President Trump’s peace negotiations on the way out the door. Any Biden funding demands should be DOA,” Sen. Mike Lee (R-Utah) posted on X.
тобто видилення коштів Україні-це саботаж мірних переговоров
(усілій) Трампа
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:44
Залишилось три тижні - а Гордон не здається!
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