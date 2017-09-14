Успіх написав:

detroytred написав: Успіх написав: Зрадив він Зрадив він

Та якби і спростовувати нічого.



Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України.

Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками.

І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами, а не через СЗЧ, липове ВЛК і т.д.

Звичайний...Герой.



Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги.

Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють.

Як на мене, в кожного своя правда і неправда.

І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий. Та якби і спростовувати нічого.Бо є факт: Успіх з самого початку повномасштабного вторгнення, не маючи ні відповідного стану здоров'я, ні відповідного рівня підготовки, до того ж маючи похилих батьків, хвору дружину та двох малих синів, потупотів на захист України.Добропорядно виконував обов'язки військової служби. І не в тилу, а в бойовому підрозділі арти. За що був відзначений не раз командирами та начальниками.І повністю згідно законодавства був звільнений з лав ЗСУ за сімейними обставинами,Звичайний...Герой.Ну а на міжособові розбірки, наприклад, я вже не звертаю уваги.Згарячу такого люди в бік один одного несуть, що вуха червоніють.Як на мене, в кожного своя правда і неправда.І дійсно, по-своєму, кожен мінімум хоч трохи правий.

"припустимо"

Тут хочеться тригернути Хотаба - він на таке дуже збуджується/рефлексуєТож,(але тільки припустимо) що умовний воїн відвоювавши 32місяці(не десь у тилу, а на фронті! - в 7-5-1,5км від окопів орків) - не витримавши шаленого бардаку в армії, зневажливого ставлення до його здоров'я командирами, постійне посилання на важку фізичну роботу все ближче і ближче до позицій ворога... а також - 32місяці "ув'язнення" від цивільного життя/всіх його благ/родини/сім'ї і т.д. і т. п.То чи має той умовний воїн МОРАЛЬНЕ право на сзч, чи липове влк, чи щось типу того?Так, по закону - не має...А відносно більшості інших, які навіть, не доповзли до тцк за отих 32міс?Чи отих, що чкурнули закордон як правило - НЕ легально?Вони всі - мають моральне право осуджувати того воїна, якщо б він, навіть, отак би зробив?І я розумію, що зараз причепляться до - "але ж то - не законно!"...Але хочу наголосити що це всеі ще на цьому >>>А судді то ХТО?©Може ті, що НЕ законно зробили собі липові довідки і сидять в тилу?Чи може ті, що НЕ законно перетнули кордон і звід-ти будуть судити?Чи може ті, що спеціально пішли на таку роботу в тилу, де дають бронь, щоб "нехай хтось інший за мене воює/ризикує своїм здоров'ям і життям, але тільки не я!" ?Тож ще раз - "