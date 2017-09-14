Успіх Вірю, що втомились за 3 роки на війні, маєте час -відпочиньте від форуму, підлікуйте своє ментальне і фізичне здоров'є. Це вам наполеглива порада. Ви вже вдома, витрачайте час на родину (виховуйте дітей), або шукайте нерухомість з іншої сторони кордону.
Навіщо ви намагаєтесь знайти відповіді на питання, які лежать на поверхні для любого у віці 16+. Бажає організувати жабагодюкінг? То йдіть до гілок росіян і там рубайте їх до нестями.
Успіх написав:Чи то тільки ми так думали, що відійшли від рабовласництва/кріпацтва?
отошли... а сейчас возвращаемся. Длинная история. Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке. я тут 2 дня назад постил видео как в Германии у украинки забрали ребенка (позже вернули) только на подозрениях в чём то. Прикинь если каждого начнут кидать в тюрьму, просто в чём то подозревая. Кстати она вернулась с ребенком в Украину после такого "рая". Тут чтобы забрать у родителей ребенка огого сколько всего должно произойти, потому что не дотянулся спрут пока ещё так глубоко в семьи и жизнь граждан.