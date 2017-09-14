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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11232112331123411235

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:49

Успіх Вірю, що втомились за 3 роки на війні, маєте час -відпочиньте від форуму, підлікуйте своє ментальне і фізичне здоров'є. Це вам наполеглива порада.
Ви вже вдома, витрачайте час на родину (виховуйте дітей), або шукайте нерухомість з іншої сторони кордону.

Навіщо ви намагаєтесь знайти відповіді на питання, які лежать на поверхні для любого у віці 16+. Бажає організувати жабагодюкінг? То йдіть до гілок росіян і там рубайте їх до нестями.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:49

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ти вчора писав про якесь "право вибору" і т.п.
А де воно тепер є?
Бачу, що ні в тилу його нема, ні на фронті...
Є лише "примус і наказ"!
я так и думал... поругался с женой? забирай малого и дуй к родителям. Он тебя любит больше, чем маму :D
Як можна посваритись з коханою людиною, яка має від тебе не тільки двоє дітей, а ще й "довіреність" на 7р. завірену нотаріально! :lol:
Може дві квартири продати ЛЕГКО!
І поїхати в Париж! :mrgreen:

п.с.
... день зараз гикнула Флер на кухні :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:52

  Успіх написав:Як можна посваритись з коханою людиною, яка має від тебе не тільки двоє дітей, а ще й "довіреність" на 7р. завірену нотаріально
и зачем тебе форум??? я перестаю тебя понимать. Доколупался вчера к старому/больному человеку.
http://flibusta.site/b/240152/read
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 гру, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:53

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  prodigy написав:або шукайте нерухомість з іншої сторони кордон
:shock: :shock: :shock:

Перефразовуючи відому фразу Петрика П'яточкіна - "А як же Африка, і рудий Хотаб?" :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:13

  Успіх написав:Чи то тільки ми так думали, що відійшли від рабовласництва/кріпацтва?
отошли... а сейчас возвращаемся. Длинная история. Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке. я тут 2 дня назад постил видео как в Германии у украинки забрали ребенка (позже вернули) только на подозрениях в чём то. Прикинь если каждого начнут кидать в тюрьму, просто в чём то подозревая. Кстати она вернулась с ребенком в Украину после такого "рая". Тут чтобы забрать у родителей ребенка огого сколько всего должно произойти, потому что не дотянулся спрут пока ещё так глубоко в семьи и жизнь граждан.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:32

  prodigy написав:тобто видилення коштів Україні-це саботаж мірних переговоров (усілій) Трампа

Я маю версію чому зброя - так, а гроші - ні.
Це на кшталт "а в дорозі кормити ніхто не обіцяє".
Європейці, японці дають гроші, Штати зброю.

Головним в отій оптимістичності є не те, що Україні узгоджено обидва вирішили допомогти, а те, що і зливати Трамп поки не збирається. На момент.
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