Успіх написав:Чи то тільки ми так думали, що відійшли від рабовласництва/кріпацтва?
отошли... а сейчас возвращаемся. Длинная история. Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке. я тут 2 дня назад постил видео как в Германии у украинки забрали ребенка (позже вернули) только на подозрениях в чём то. Прикинь если каждого начнут кидать в тюрьму, просто в чём то подозревая. Кстати она вернулась с ребенком в Украину после такого "рая". Тут чтобы забрать у родителей ребенка огого сколько всего должно произойти, потому что не дотянулся спрут пока ещё так глубоко в семьи и жизнь граждан.
Арестович розповідав, що десь на початку минулого століття перед можновладцями (коли вони побачили можливість впливу на маси майже по будь-якому питанню. я так розумію, з появою газет, радіо, а потім ТВ) виникла ділема - що доносити до відома пересічних правду чи ілюзії? Перемогла друга концепція...
А зараз, коли кожен може викласти на загал будь-що, то і овсі: з одного боку можна більше достовірного взнати, з іншого - бути введеним в оману. Тим паче коли псіхологи поведінку та реакції людини по полицях розклали, то маніпулювання вийшло на височайші рівні.
wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.
Брехня, таких випадків в історії США не було. Ось візьміть і почитайте. Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно ). Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.
Причём тут вассальство ? Ты хотел сказать право сильного, оно такое. Эта война, как раз и есть попытка Украины не быть вассалом (ну или попытка сменить вассалитет), только 1 на 1 против рф как то не очень получается.
Арестович розповідав, що десь на початку минулого століття перед можновладцями (коли вони побачили можливість впливу на маси майже по будь-якому питанню. я так розумію, з появою газет, радіо, а потім ТВ) виникла ділема - що доносити до відома пересічних правду чи ілюзії? Перемогла друга концепція...
А зараз, коли кожен може викласти на загал будь-що, то і овсі: з одного боку можна більше достовірного взнати, з іншого - бути введеним в оману. Тим паче коли псіхологи поведінку та реакції людини по полицях розклали, то маніпулювання вийшло на височайші рівні.
Все так гарно розумієте, але слухаєте Портнікова. Для того щоб знати правду а не ілюзії потрібно слухати факти а не лапшу. Портніков майже ніколи фактів не надає, тільки лапшу. Якщо ви самі хочете ілюзій а не правди, то хто вам доктор?
*Між-іншим Портніков погодився на дебати з Любарським(але очно) і погодився оплатити білет з США в Харків. Любарський також погодився. Подивимось що з того буде. Але я чомусь думаю що Портніков здується.
ЛАД написав:budivelnik А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів". Никакой новой информации не открылось.
Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.
Брехня, таких випадків в історії США не було. Ось візьміть і почитайте. Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно ). Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.
такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано цитата "Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії
"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016." ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше. "хватить нести муйню" (с)