RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11232112331123411235

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:13

  Успіх написав:Чи то тільки ми так думали, що відійшли від рабовласництва/кріпацтва?
отошли... а сейчас возвращаемся. Длинная история. Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке. я тут 2 дня назад постил видео как в Германии у украинки забрали ребенка (позже вернули) только на подозрениях в чём то. Прикинь если каждого начнут кидать в тюрьму, просто в чём то подозревая. Кстати она вернулась с ребенком в Украину после такого "рая". Тут чтобы забрать у родителей ребенка огого сколько всего должно произойти, потому что не дотянулся спрут пока ещё так глубоко в семьи и жизнь граждан.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26157
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:32

  prodigy написав:тобто видилення коштів Україні-це саботаж мірних переговоров (усілій) Трампа

Я маю версію чому зброя - так, а гроші - ні.
Це на кшталт "а в дорозі кормити ніхто не обіцяє".
Європейці, японці дають гроші, Штати зброю.

Головним в отій оптимістичності є не те, що Україні узгоджено обидва вирішили допомогти, а те, що і зливати Трамп поки не збирається. На момент.
detroytred
 
Повідомлень: 31189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:42

  Успіх написав:Все "ілюзія обману"?

Так і є.

Арестович розповідав, що десь на початку минулого століття перед можновладцями (коли вони побачили можливість впливу на маси майже по будь-якому питанню. я так розумію, з появою газет, радіо, а потім ТВ) виникла ділема - що доносити до відома пересічних правду чи ілюзії?
Перемогла друга концепція...

А зараз, коли кожен може викласти на загал будь-що, то і овсі: з одного боку можна більше достовірного взнати, з іншого - бути введеним в оману.
Тим паче коли псіхологи поведінку та реакції людини по полицях розклали, то маніпулювання вийшло на височайші рівні.
detroytred
 
Повідомлень: 31189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:49

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2002 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:08

  Ірина_ написав:

Як на мене, Трамп мав на увазі, що такого результату (який є? який буде?) можна було досягнути без цих втрат.
Тобто що можна було домовитись.

Інша справа, що Трамп не вказує одразу - як досягти; кому домовитись.
А без цього тоді вже його твердження вже є безглуздим))
detroytred
 
Повідомлень: 31189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:11

  wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.

Брехня, таких випадків в історії США не було.
Ось візьміть і почитайте.
Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно :D ).
Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:19

  dimo_0n написав:Вассальство оно такое....

Причём тут вассальство ? Ты хотел сказать право сильного, оно такое. Эта война, как раз и есть попытка Украины не быть вассалом (ну или попытка сменить вассалитет), только 1 на 1 против рф как то не очень получается.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:32

  detroytred написав:
  Успіх написав:Все "ілюзія обману"?

Так і є.

Арестович розповідав, що десь на початку минулого століття перед можновладцями (коли вони побачили можливість впливу на маси майже по будь-якому питанню. я так розумію, з появою газет, радіо, а потім ТВ) виникла ділема - що доносити до відома пересічних правду чи ілюзії?
Перемогла друга концепція...

А зараз, коли кожен може викласти на загал будь-що, то і овсі: з одного боку можна більше достовірного взнати, з іншого - бути введеним в оману.
Тим паче коли псіхологи поведінку та реакції людини по полицях розклали, то маніпулювання вийшло на височайші рівні.

Все так гарно розумієте, але слухаєте Портнікова. :D :D
Для того щоб знати правду а не ілюзії потрібно слухати факти а не лапшу.
Портніков майже ніколи фактів не надає, тільки лапшу.
Якщо ви самі хочете ілюзій а не правди, то хто вам доктор?

*Між-іншим Портніков погодився на дебати з Любарським(але очно) і погодився оплатити білет з США в Харків. Любарський також погодився. Подивимось що з того буде. Але я чомусь думаю що Портніков здується.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:39

  ЛАД написав:budivelnik
А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів".
Никакой новой информации не открылось.

Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
tumos
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:10

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.

Брехня, таких випадків в історії США не було.
Ось візьміть і почитайте.
Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно :D ).
Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.


такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано
цитата
"Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії

"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016."
ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше.
"хватить нести муйню" (с)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11232112331123411235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (384)
09.12.2024 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.