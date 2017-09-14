Wirująświatła написав:и зачем тебе форум??? я перестаю тебя понимать.
Птср - вступає в дію)) А форумом - лікуюсь (типу - розвага)
Wirująświatła написав:Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке
Залишилось лише чіпи підшити під шкіру)) (хоча сучасні телефони не поступаються "чіпам" і теж не погано контролюють людей )
dimo_0n написав:Ну шо, госдода фанаты кавы в Крыму? Флер, песикот, холява? Как дела?
Вони вже поламані/потаскані після стількох років інформаційного фронту)) Вони вже зовсім безсилі - дуже в'яло дискутують... А найпотужніша незламниця - то й, взагалі, сібалась. Їй, напевно, нарешті соромно стало, що всіх посилала на фронт, коли її син і чоловік - пролежні діставали на дивані))
dimo_0n написав:Активная фаза утихнет на время. РФ наберет силы. У нас как всегда прожарят шашлыки и через 4-7 лет граница будет по р.Днепр
А хто піде на фронт через 4-7р? Дурних вже нема!)) Через Тису на той час вже буде не одна "канатна дорога"!))
detroytred написав:. .......... Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.
Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна. Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Пока збережено. Но война продолжается. Залужный говорил о данном моменте в 2023, а Портников говорит о будущем. Пока идёт война, этот вопрос ещё не решён.
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
Пока что не вижу ничего особо оптимистического. А если что-то и есть, то это чисто тактические - встреча в Париже, какие-то неоднозначные слова Трампа. Стратегического пока ничего нет. Вы сами писали:
За великим рахунком в України все йде більш-менш добре... для такої війни. Єдиний мінус (просто охфігєнно величезний мінус) -- це ціна питання. Але на неї, як з самого початку, так і досі, не звертається увага. Можновладцями і Ко.
Можно "не звертати увагу на ціну питання", но от этого цена не исчезнет. И какова будет конечная цена, пока совершенно не ясно. Портников в видео, которое выложил prodigy излагает, в частности, достаточно мрачный возможный прогноз для Европы. К сожалению, он достаточно реален. Отмена результатов выборов в Румынии только подтверждает это.
ЛАД написав:budivelnik А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів". Никакой новой информации не открылось.
Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
Спасибо. Честно говоря, давно не интересовался Литвой. Сейчас по вашей наводке нашёл и прочитал довольно большую и подробную статью - https://valiukenas.com/archives/2121/landsbergis-i-landsbergizm/. Некоторые вещи очень напоминают нас, что, впрочем, естественно и понятно. И эти новости только подтверждают, что ренегаты всегда наиболее рьяные сторонники своих новых взглядов. Хороший пример - апостол Павел. Но он хоть действовал, действительно, по убеждению, а не из-за материальных или иных выгод.