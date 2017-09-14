RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11233112341123511236

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:23

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:и зачем тебе форум??? я перестаю тебя понимать.
Птср - вступає в дію))
А форумом - лікуюсь :) (типу - розвага) :)
  Wirująświatła написав:Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке
Залишилось лише чіпи підшити під шкіру))
(хоча сучасні телефони не поступаються "чіпам" і теж не погано контролюють людей ;) )
  dimo_0n написав:Ну шо, госдода фанаты кавы в Крыму?
Флер, песикот, холява?
Как дела?
Вони вже поламані/потаскані після стількох років інформаційного фронту))
Вони вже зовсім безсилі - дуже в'яло дискутують...
А найпотужніша незламниця - то й, взагалі, сібалась. Їй, напевно, нарешті соромно стало, що всіх посилала на фронт, коли її син і чоловік - пролежні діставали на дивані))
  dimo_0n написав:Активная фаза утихнет на время. РФ наберет силы. У нас как всегда прожарят шашлыки и через 4-7 лет граница будет по р.Днепр
А хто піде на фронт через 4-7р?
Дурних вже нема!))
Через Тису на той час вже буде не одна "канатна дорога"!))

Хіба змінять "правила гри"(встановлять чіткі терміни) і потужно замотивують різними плюшками(зроблять зарплати і вступні, як зараз у ворога) :) - але, це фантастика!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:38

  detroytred написав:.
..........
Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.

Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна.
Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Пока збережено. Но война продолжается. Залужный говорил о данном моменте в 2023, а Портников говорит о будущем. Пока идёт война, этот вопрос ещё не решён.

Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
Пока что не вижу ничего особо оптимистического. А если что-то и есть, то это чисто тактические - встреча в Париже, какие-то неоднозначные слова Трампа. Стратегического пока ничего нет.
Вы сами писали:
За великим рахунком в України все йде більш-менш добре... для такої війни.
Єдиний мінус (просто охфігєнно величезний мінус) -- це ціна питання.
Але на неї, як з самого початку, так і досі, не звертається увага. Можновладцями і Ко.
Можно "не звертати увагу на ціну питання", но от этого цена не исчезнет. И какова будет конечная цена, пока совершенно не ясно.
Портников в видео, которое выложил prodigy излагает, в частности, достаточно мрачный возможный прогноз для Европы. К сожалению, он достаточно реален. Отмена результатов выборов в Румынии только подтверждает это.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:42

  tumos написав:
  ЛАД написав:budivelnik
А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів".
Никакой новой информации не открылось.

Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
Спасибо. Честно говоря, давно не интересовался Литвой. Сейчас по вашей наводке нашёл и прочитал довольно большую и подробную статью - https://valiukenas.com/archives/2121/landsbergis-i-landsbergizm/. Некоторые вещи очень напоминают нас, что, впрочем, естественно и понятно. И эти новости только подтверждают, что ренегаты всегда наиболее рьяные сторонники своих новых взглядов. Хороший пример - апостол Павел. Но он хоть действовал, действительно, по убеждению, а не из-за материальных или иных выгод.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11233112341123511236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76856
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884559
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3640)
09.12.2024 17:37
Ринок ОВДП (7119)
09.12.2024 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.