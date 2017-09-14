detroytred написав:. .......... Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.
Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна. Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Пока збережено. Но война продолжается. Залужный говорил о данном моменте в 2023, а Портников говорит о будущем. Пока идёт война, этот вопрос ещё не решён.
Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
Пока что не вижу ничего особо оптимистического. А если что-то и есть, то это чисто тактические - встреча в Париже, какие-то неоднозначные слова Трампа. Стратегического пока ничего нет. Вы сами писали:
За великим рахунком в України все йде більш-менш добре... для такої війни. Єдиний мінус (просто охфігєнно величезний мінус) -- це ціна питання. Але на неї, як з самого початку, так і досі, не звертається увага. Можновладцями і Ко.
Можно "не звертати увагу на ціну питання", но от этого цена не исчезнет. И какова будет конечная цена, пока совершенно не ясно. Портников в видео, которое выложил prodigy излагает, в частности, достаточно мрачный возможный прогноз для Европы. К сожалению, он достаточно реален. Отмена результатов выборов в Румынии только подтверждает это.
ЛАД написав:budivelnik А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів". Никакой новой информации не открылось.
Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
Спасибо. Честно говоря, давно не интересовался Литвой. Сейчас по вашей наводке нашёл и прочитал довольно большую и подробную статью - https://valiukenas.com/archives/2121/landsbergis-i-landsbergizm/. Некоторые вещи очень напоминают нас, что, впрочем, естественно и понятно. И эти новости только подтверждают, что ренегаты всегда наиболее рьяные сторонники своих новых взглядов. Хороший пример - апостол Павел. Но он хоть действовал, действительно, по убеждению, а не из-за материальных или иных выгод.
wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.
Брехня, таких випадків в історії США не було. Ось візьміть і почитайте. Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно ). Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.
такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано цитата "Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії
"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016." ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше. "хватить нести муйню" (с)
Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.
andrijk777 Любарьский це балабол, у якого після келиха вина язик що помело. І до того був невисокої довіри до цієї людини, а після того, що він намолов-то припинив дивитись остаточно цього напищенного балабола-і що йому ні Україна на дорога, і що не міста, де його предки існували 100 років тому (містечко Любар) і багато різного лайна про себе відвертався
не роблю з Портнікова гуру, чи наставника кожний має по перше-думати і аналізувати, інакше буде як у рашкі (хоч у нас населення на 30% майже такий же менталітет)
на приклад: у Румунії вітром повалило різдвяну ялинку
в коментах одеська вата пише: оце вам за відміну виборів і ще в такому руслі (скільки цих гнід у нас, сотні тисяч)
pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины
Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине
Ты меня обвинял, что я патриот раши. Но, сам пишешь везде с большой буквы россия, хотя все пишут сейчас раша, пуйло - с большой буквы путин. И кто из нас любитель мир-труд-май? Я понимаю когда СМИ пишут по правильному, но на форуме можно и по др. выразить своё негодование к стране - агрессару.
Надо же, какой ты патриот Украины - пишешь раша, вместо Россия и пуйло, вместо Путин Сразу видно, нагоняешь страх на агрессара (а не агрессора) ))
При этом, пишешь, какая вЯликая Россия и как с ней будут по Сирии решать И по Украине тоже А Украине только предоставят озвучить текст соглашений
andrijk777 написав:Брехня, таких випадків в історії США не було. Ось візьміть і почитайте. Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно ). Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.
такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано цитата "Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії
"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016." ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше. "хватить нести муйню" (с)
Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.
не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу. Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались. И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства.