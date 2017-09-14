RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1123411235112361123711238>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:23

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:и зачем тебе форум??? я перестаю тебя понимать.
Птср - вступає в дію))
А форумом - лікуюсь :) (типу - розвага) :)
  Wirująświatła написав:Никогда ни в какие времена государство так не лезло в душу как в 21м веке
Залишилось лише чіпи підшити під шкіру))
(хоча сучасні телефони не поступаються "чіпам" і теж не погано контролюють людей ;) )
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7236
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:38

  detroytred написав:.
..........
Портніков вже не перший рік просуває своє бачення --- не хєр грати в казино, коли ставка збереження Української державності; і що мета війни з нашого боку повинна бути не визволення територій або Перемога, а збереження Української державності.

Чому він не згодний (не відштовхувхується від твердження Залужного 2023 року, що державність збережено) хто зна.
Може помиляється, а може трохи більш обізнаний. Хз.
Пока збережено. Но война продолжается. Залужный говорил о данном моменте в 2023, а Портников говорит о будущем. Пока идёт война, этот вопрос ещё не решён.

Але оцей його песимістичний спітч занепокоєння на фоні останніх доволі оптимістичних подій дуже і дуже дивний.
Пока что не вижу ничего особо оптимистического. А если что-то и есть, то это чисто тактические - встреча в Париже, какие-то неоднозначные слова Трампа. Стратегического пока ничего нет.
Вы сами писали:
За великим рахунком в України все йде більш-менш добре... для такої війни.
Єдиний мінус (просто охфігєнно величезний мінус) -- це ціна питання.
Але на неї, як з самого початку, так і досі, не звертається увага. Можновладцями і Ко.
Можно "не звертати увагу на ціну питання", но от этого цена не исчезнет. И какова будет конечная цена, пока совершенно не ясно.
Портников в видео, которое выложил prodigy излагает, в частности, достаточно мрачный возможный прогноз для Европы. К сожалению, он достаточно реален. Отмена результатов выборов в Румынии только подтверждает это.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:42

  tumos написав:
  ЛАД написав:budivelnik
А я и тогда сомневался в необходимости "Ігналінській дивізії ВДВ придушити незаконне(на мою думку тоді) Повстання прибалтів".
Никакой новой информации не открылось.

Ну почему же не открылось ? Например появилась книга Витаутаса Скуодиса Melo, neapykantos ir šmeižto kronika. 1993–1997 metai. Или инфа о том, Ландсбергиса на Саюдис поставили решением литовских коммунистов при участии в этом событии прораба перестройки Яковлева.
Спасибо. Честно говоря, давно не интересовался Литвой. Сейчас по вашей наводке нашёл и прочитал довольно большую и подробную статью - https://valiukenas.com/archives/2121/landsbergis-i-landsbergizm/. Некоторые вещи очень напоминают нас, что, впрочем, естественно и понятно. И эти новости только подтверждают, что ренегаты всегда наиболее рьяные сторонники своих новых взглядов. Хороший пример - апостол Павел. Но он хоть действовал, действительно, по убеждению, а не из-за материальных или иных выгод.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:48

  wild.tomcat написав:такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців.

В США президента обирають ВИКЛЮЧНО за голосами виборщиків!
Скільки голосів виборців(в загальному по США) набрав кандидат - не має значення.
  wild.tomcat написав:ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше.
"хватить нести муйню" (с)

Ще раз - скільки кандидат набрав "голосів виборців" не має ніякого значення.
Хватить нести фігню.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 09 гру, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5762
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:54

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:ти почитайте нарешті про систему виборів президента сша. яка б вона не була, на наш погляд, але вона така є. ніякий він ще не обраний. обраним він стане (а може і не стане) десь в середині грудня, на 41й день після 5го листопада. лише тоді він буде "elected". а наразі "elected" лише колегія виборців. і трамп, в теорії, може і не стати "elected", такі випадки в історії сша були.

Брехня, таких випадків в історії США не було.
Ось візьміть і почитайте.
Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно :D ).
Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.


такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано
цитата
"Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії

"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016."
ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше.
"хватить нести муйню" (с)

Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:55

andrijk777 Любарьский це балабол, у якого після келиха вина
язик що помело. І до того був невисокої довіри до цієї людини, а після того, що він намолов-то припинив дивитись остаточно цього напищенного балабола-і що йому ні Україна на дорога, і що не міста, де його предки існували 100 років тому (містечко Любар) і багато різного лайна про себе відвертався

не роблю з Портнікова гуру, чи наставника
кожний має по перше-думати і аналізувати, інакше буде як у рашкі (хоч у нас населення на 30% майже такий же менталітет)

на приклад: у Румунії вітром повалило різдвяну ялинку

в коментах одеська вата пише: оце вам за відміну виборів і ще в такому руслі (скільки цих гнід у нас, сотні тисяч)
prodigy
 
Повідомлень: 11381
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:57

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців.

В США президента обирають ВИКЛЮЧНО за голосами виборщиків!
Скільки голосів виборців(в загальному по США) набрав кандидат - не має значення.
  wild.tomcat написав:ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше.
"хватить нести муйню" (с)

Ще раз - скільки кандидат набрав "голосів виборців" не має ніякого значення.
Хватить нести фігню.


нагадати, з чого все почалося? шо дехто почав закидати трампу, який то виявляється ще досі кандидат в президенти, що він там щось обіцяв і не виконав.
так шо "хватить нести муйню" (с)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:04

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Ну что ... ждём новых массированых обстрелов Украины

Путин за Сирию будет отыгрываться в Украине
Ты меня обвинял, что я патриот раши.
Но, сам пишешь везде с большой буквы россия, хотя все пишут сейчас раша, пуйло - с большой буквы путин.
И кто из нас любитель мир-труд-май?
Я понимаю когда СМИ пишут по правильному, но на форуме можно и по др. выразить своё негодование к стране - агрессару.

Надо же, какой ты патриот Украины - пишешь раша, вместо Россия и пуйло, вместо Путин
Сразу видно, нагоняешь страх на агрессара (а не агрессора) ))

При этом, пишешь, какая вЯликая Россия и как с ней будут по Сирии решать
И по Украине тоже
А Украине только предоставят озвучить текст соглашений

PS. Я жду 21.01.2025. Не пропадай с форума ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10749
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:06

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Брехня, таких випадків в історії США не було.
Ось візьміть і почитайте.
Були випадки що голосували "не за того", але це(в 2016) було "голосування в знак протесту". Тобто вони(виборщики) точно знали що їх голос нічого не вирішує і голосували "по приколу"(протест). І голосували вони не за протилежну сторону а за лєвих людей(виявляється виборщики можуть голосувати за кого завгодно :D ).
Випадків що обрали "не того" президента не було в історії США! Хватить нести фігню.


такі випадки були, їх цілих 4 випадки, коли президент набирав більше голосів виборщиків (колегії виборщиків) ніж голосів виборців. це і той же трам, і буш і ще два досить давнішніх президента. тут все достатньо чітко написано
цитата
"Переможець всенародного голосування може програти голосування в колегії

"Чотири рази (не рахуючи вже згаданого казусу Адамса, обраного Палатою представників) президентом обирався кандидат, який набрав менше голосів виборців (але не виборщиків), ніж його супротивник: Р. Гейз у 1876, Б. Гаррісон у 1888, Дж. Буш-молодший у 2000, Дональд Трамп у 2016."
ще раз - президент обирався голосами колегії виборщиків і отримав більшість цих голосів виборщиків, при тому що гососів виборців отримав менше.
"хватить нести муйню" (с)

Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.


не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:06

  budivelnik написав:........

Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.
Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.
И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1123411235112361123711238>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76872
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247443
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7120)
09.12.2024 18:40
ТАСКОМБАНК (3645)
09.12.2024 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.