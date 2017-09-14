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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11235112361123711238>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:11

  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?


Ответ есть.
Но он лежит вне твоего понимания

Когда защищают свою страну, то воюют сколько это возможно

Когда защищают царственную жопу, то сдаются
Когда поняли, что отхватят неилюзорных трандюлей

Кстати, недавший марш Пригожина на Москву мог бы завершится успехом.
Тот же Кадыров, вдруг, в пробках на окружной Ростова застрял
Но Пригожин испугался идти дальше.

Да и пример Курской области, показывает, как могут быть "успешны" войска в обороне.
Когда защищают не страну, а царственную жопу Пуйла
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 09 гру, 2024 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:14

  prodigy написав:.........
на приклад: у Румунії вітром повалило різдвяну ялинку

в коментах одеська вата пише: оце вам за відміну виборів і ще в такому руслі (скільки цих гнід у нас, сотні тисяч)

Не знаю, как вы относитесь к РБК-Украина, но мнения об отмене выборов есть разные и, в основном, не очень хорошие - https://www.rbc.ua/ukr/news/chomu-rumuniyi-skasuvali-rezultati-viboriv-1733500543.html
Не единение, но раскол
Блог republica.ro критикует раздробленность румынского общества:

«Если Кэлин Джорджеску действительно действует по указке России и пытается дестабилизировать ситуацию в стране, то эти его потуги увенчались успехом - даже несмотря на то, что второй тур выборов отменен и он не был избран президентом. ... Джорджеску добился своей цели - сделать Румынию лёгкой добычей для Москвы. Румыния - это государство, основы которого пошатнулись из-за некомпетентности и безответственности некоторых лиц, принимающих решения. Но пошатнулись они ещё и из-за позиции населения, предпочитающего пребывать в состоянии раскола и ненависти друг к другу - вместо того чтобы искать общий знаменатель и бороться за него, в соответствии с уже не раз оправдавшей себя идеей о том, что сила - в единстве.»
https://www.eurotopics.net/ru/330789/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B или прямая ссылка на блог - https://www.eurotopics.net/ru/175228/republica-ro
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 гру, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:16

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ти вчора писав про якесь "право вибору" і т.п.
А де воно тепер є?
Бачу, що ні в тилу його нема, ні на фронті...
Є лише "примус і наказ"!
я так и думал... поругался с женой? забирай малого и дуй к родителям. Он тебя любит больше, чем маму :D
Як можна посваритись з коханою людиною, яка має від тебе не тільки двоє дітей, а ще й "довіреність" на 7р. завірену нотаріально! :lol:

То які проблеми ?
Ідешь та відкликаешь довіреність

Чи, все ж таки, ти в СЗЧ ?
Тому і боішься відкликати довіреність )

Бо можешь повернутись знову в ЗСУ )
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:24

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:................
Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.

не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Согласен, "не трампом єдиним".
Шансов "не виграти" у него нет ни одного. Формально = юридически он не президент и станет им только 21 января. Но фактически его рассматривают и относятся к нему как к президенту, который приступит к выполнению обязанностей через 1,5 месяца.
Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:30

  Игорь Алексеевич написав:Лідер німецької опозиції прибув в Україну

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7200227/

Немцы забегали, т.к. Трамп поставил Францию на первое место в ЕС. :P

С чего ты взял, что "Трамп поставил Францию на первое место в ЕС" ?
Лишь бы тебе набросить )

Напомню, твоему мозгу в глюкозной ванне.
Во Франции, президент возглавляет государство
Макрон, как президент, будет до 2027 года

С ним можно и нужно разговаривать

В Германии, канцлер возглавляет государство
Шольц уже хромая на обе ноги утка
На фуа гра Трампу ехать к Шольцу ? О чём с ним говорить ?

Новый канцлер будет иметь другие взгляды и методы решения тех или иных проблем
Вот с новым канцлером и будет общаться Трамп
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:38

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Согласен, "не трампом єдиним".
Шансов "не виграти" у него нет ни одного. Формально = юридически он не президент и станет им только 21 января. Но фактически его рассматривают и относятся к нему как к президенту, который приступит к выполнению обязанностей через 1,5 месяца.
Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.

я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 09 гру, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Наверное, опять напишешь, что я совок и мозгов у меня нет, и кот бестолковый )
Зачем постоянно мне писать одно и то же))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:49

  andrijk777 написав:Все так гарно розумієте, але слухаєте Портнікова. :D :D
Для того щоб знати правду а не ілюзії потрібно слухати факти а не лапшу.
Портніков майже ніколи фактів не надає, тільки лапшу.
Якщо ви самі хочете ілюзій а не правди, то хто вам доктор?

Я слухаю всіх. Що і всім раджу. Слухати всіх.

Факти (але по-своєму!)) надають всі. Портніков в тому роліку теж оперував фактами. Своєрідно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:52

prodigyЦе якраз Портніков балабол. Він говорить дуже багато і говорить те, що ви хочете почути, заробляючи тим самим лайки (і бабки заодно). Він підлаштовується під думку більшості щоб бути більш популярним(і багатим). Фактично цим займається усі українські блогери-аналітики-експерти.
Причому він ніколи не надає інформації, у нього тільки "аналітика".

Любарський - надає багато корисної інформації, особливо про США. Так, в внутрішньо-українських питаннях він орієнтується слабо, історію України знає слабо.
Але про США він гуру.
Його погляди зовсім не заангажовані, на відміну від Портнікова.

Логічні цепочки Любарського зрозумілі і мене переконують.
Логічні цепочки Портнікова відсутні, він просто сипле твердженнями які "не потребують доказів", типу "це очевидно". Вам це підходить - ок.
Мені більше підходить коли говорять фактами а не гаслами.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 09 гру, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:56

  detroytred написав:Я слухаю всіх. Що і всім раджу. Слухати всіх.

Нажаль немає часу слухати усіх.
andrijk777
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