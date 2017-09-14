Не единение, но раскол

Блог republica.ro критикует раздробленность румынского общества:



«Если Кэлин Джорджеску действительно действует по указке России и пытается дестабилизировать ситуацию в стране, то эти его потуги увенчались успехом - даже несмотря на то, что второй тур выборов отменен и он не был избран президентом. ... Джорджеску добился своей цели - сделать Румынию лёгкой добычей для Москвы. Румыния - это государство, основы которого пошатнулись из-за некомпетентности и безответственности некоторых лиц, принимающих решения. Но пошатнулись они ещё и из-за позиции населения, предпочитающего пребывать в состоянии раскола и ненависти друг к другу - вместо того чтобы искать общий знаменатель и бороться за него, в соответствии с уже не раз оправдавшей себя идеей о том, что сила - в единстве.»