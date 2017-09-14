Не единение, но раскол Блог republica.ro критикует раздробленность румынского общества:
«Если Кэлин Джорджеску действительно действует по указке России и пытается дестабилизировать ситуацию в стране, то эти его потуги увенчались успехом - даже несмотря на то, что второй тур выборов отменен и он не был избран президентом. ... Джорджеску добился своей цели - сделать Румынию лёгкой добычей для Москвы. Румыния - это государство, основы которого пошатнулись из-за некомпетентности и безответственности некоторых лиц, принимающих решения. Но пошатнулись они ещё и из-за позиции населения, предпочитающего пребывать в состоянии раскола и ненависти друг к другу - вместо того чтобы искать общий знаменатель и бороться за него, в соответствии с уже не раз оправдавшей себя идеей о том, что сила - в единстве.»
ЛАД написав:................ Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.
не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Согласен, "не трампом єдиним". Шансов "не виграти" у него нет ни одного. Формально = юридически он не президент и станет им только 21 января. Но фактически его рассматривают и относятся к нему как к президенту, который приступит к выполнению обязанностей через 1,5 месяца. Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.
wild.tomcat написав:не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Согласен, "не трампом єдиним". Шансов "не виграти" у него нет ни одного. Формально = юридически он не президент и станет им только 21 января. Но фактически его рассматривают и относятся к нему как к президенту, который приступит к выполнению обязанностей через 1,5 месяца. Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.
я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 09 гру, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Все так гарно розумієте, але слухаєте Портнікова. Для того щоб знати правду а не ілюзії потрібно слухати факти а не лапшу. Портніков майже ніколи фактів не надає, тільки лапшу. Якщо ви самі хочете ілюзій а не правди, то хто вам доктор?
Я слухаю всіх. Що і всім раджу. Слухати всіх.
Факти (але по-своєму!)) надають всі. Портніков в тому роліку теж оперував фактами. Своєрідно.
prodigyЦе якраз Портніков балабол. Він говорить дуже багато і говорить те, що ви хочете почути, заробляючи тим самим лайки (і бабки заодно). Він підлаштовується під думку більшості щоб бути більш популярним(і багатим). Фактично цим займається усі українські блогери-аналітики-експерти. Причому він ніколи не надає інформації, у нього тільки "аналітика".
Любарський - надає багато корисної інформації, особливо про США. Так, в внутрішньо-українських питаннях він орієнтується слабо, історію України знає слабо. Але про США він гуру. Його погляди зовсім не заангажовані, на відміну від Портнікова.
Логічні цепочки Любарського зрозумілі і мене переконують. Логічні цепочки Портнікова відсутні, він просто сипле твердженнями які "не потребують доказів", типу "це очевидно". Вам це підходить - ок. Мені більше підходить коли говорять фактами а не гаслами.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 09 гру, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.