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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 19:57
dimo_0n писал(а):
Активная фаза утихнет на время. РФ наберет силы. У нас как всегда прожарят шашлыки и через 4-7 лет граница будет по р.Днепр
У кого це у нас ?
Пенза, це не Україна .
У вас в "педе " на дошкольному вихованні не вчать історію .
Зараз у тебе є шанс написати кандідатьський мінімум на тему " як загострюється уретрит , коли в Сірії випалюють ваших , замість шашликів "
ти сміливий , тому що за єкраном монітора .
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:02
wild.tomcat написав:
.....
я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Тогда прошу прощения, если неверно понял.
Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:13
andrijk777
Насчёт не ангажированности Любарского вы, по-моему, несколько преувеличиваете.
Да и логические цепочки у него бывают несколько сомнительные.
А Портников лично меня не вдохновляет, но, тем не менее, у него бывают интересные рассуждения как, например, в видео, которое сегодня выкладывал prodigy
в посте viewtopic.php?p=5796699#p5796699
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