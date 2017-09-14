dimo_0n писал(а): Активная фаза утихнет на время. РФ наберет силы. У нас как всегда прожарят шашлыки и через 4-7 лет граница будет по р.Днепр
У кого це у нас ? Пенза, це не Україна . У вас в "педе " на дошкольному вихованні не вчать історію . Зараз у тебе є шанс написати кандідатьський мінімум на тему " як загострюється уретрит , коли в Сірії випалюють ваших , замість шашликів "
andrijk777 Насчёт не ангажированности Любарского вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Да и логические цепочки у него бывают несколько сомнительные. А Портников лично меня не вдохновляет, но, тем не менее, у него бывают интересные рассуждения как, например, в видео, которое сегодня выкладывал prodigy в посте viewtopic.php?p=5796699#p5796699
Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже. Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей
Бетон написав:Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже. Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей
detroytred написав:09 Грудня 2024 Україна може подумати й попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ. Державі необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО. https://ua.news/ua/ukraine/ukrayina-moz ... -zelenskij
Наступна казка. Вже було. То аеропорт відкриють, то введуть щось у щось, то контрнаступ, то нато. За те, що каже зе сьогодні, рік назад можна було присісти в тюрягу
Бетон написав:Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже. Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей
А ты против Зеленского с какой целью
Ты против Зеленского, но за Украину ?
Ты против Зеленского и против Украины ?
Я за Украину. Слава Україні! не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу. По аналогии с Сирией: одно зло в рфии, второе асад. У нас почти тоже самое
Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют. Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.