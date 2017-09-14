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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11236112371123811239>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

dimo_0n писал(а):
Активная фаза утихнет на время. РФ наберет силы. У нас как всегда прожарят шашлыки и через 4-7 лет граница будет по р.Днепр

У кого це у нас ?
Пенза, це не Україна .
У вас в "педе " на дошкольному вихованні не вчать історію .
Зараз у тебе є шанс написати кандідатьський мінімум на тему " як загострюється уретрит , коли в Сірії випалюють ваших , замість шашликів "

ти сміливий , тому що за єкраном монітора .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:02

  wild.tomcat написав:.....
я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.

Тогда прошу прощения, если неверно понял.
Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:13

andrijk777
Насчёт не ангажированности Любарского вы, по-моему, несколько преувеличиваете.
Да и логические цепочки у него бывают несколько сомнительные.
А Портников лично меня не вдохновляет, но, тем не менее, у него бывают интересные рассуждения как, например, в видео, которое сегодня выкладывал prodigy в посте viewtopic.php?p=5796699#p5796699
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже.
Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:24

09 Грудня 2024
Україна може подумати й попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ. Державі необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО.
https://ua.news/ua/ukraine/ukrayina-moz ... -zelenskij
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:26

  Бетон написав:Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже.
Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей

А ты против Зеленского с какой целью

Ты против Зеленского, но за Украину ?

Ты против Зеленского и против Украины ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:27

  detroytred написав:09 Грудня 2024
Україна може подумати й попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ. Державі необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО.
https://ua.news/ua/ukraine/ukrayina-moz ... -zelenskij

Наступна казка. Вже було. То аеропорт відкриють, то введуть щось у щось, то контрнаступ, то нато.
За те, що каже зе сьогодні, рік назад можна було присісти в тюрягу
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:28

  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

а чому ЗСРФ не посипалась, коли Вагнер майже дійшов на Мск?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:30

  pesikot написав:
  Бетон написав:Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже.
Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей

А ты против Зеленского с какой целью

Ты против Зеленского, но за Украину ?

Ты против Зеленского и против Украины ?

Я за Украину. Слава Україні!
не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу.
По аналогии с Сирией: одно зло в рфии, второе асад.
У нас почти тоже самое
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Бетон
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