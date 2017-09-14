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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11236112371123811239

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:47

  flyman написав:
  UA написав:В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?

а чому ЗСРФ не посипалась, коли Вагнер майже дійшов на Мск?

скилькы вид ростова до мск?
видклиена ситчатка нэ завадыть порахувать?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:49

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже.
Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей

А ты против Зеленского с какой целью

Ты против Зеленского, но за Украину ?

Ты против Зеленского и против Украины ?

Я за Украину. Слава Україні!
не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу.


Как ты палишься.
Ты против Украины, потому и про тюрьму вспомнил

Кстати, я как-то писал, что на тебе уголовка или админка за шалости в Польше

А ты про тюрьму сам написал
Как всё совпало

Что, неилюзорна тюрьма в Польше сраку підпалює ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:12

  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.

Не то, что бы недостойны... -- банально что бы не принимали неудобные для государства решения.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:16

  _hunter написав:Не то, что бы недостойны... -- банально что бы не принимали неудобные для государства решения.

Ты в Германии ... какая тебе разница ...

Но ведь разница тебе есть.
По ночам ведь остатки совести мучают, что ты сбежал
Поэтому, тебе нужно, чтобы Украина перестала существовать

Нет Украины - совесть по ночам не мучает

Крымский синдром )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:17

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:19

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:................
Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально это пока не так.

не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).

Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.

Ой не знаю... Есть все шансы, что как раз под инагурацию все и подготовят
Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни

Як пише Європейська правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:47

[quote="5796827:Бетон"]


Я за Украину. Слава Україні!
не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу.

........більш кумедного зась шукати ....

.
холява
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