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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:47
flyman написав: UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
а чому ЗСРФ не посипалась, коли Вагнер майже дійшов на Мс
к?
скилькы вид ростова до мск?
видклиена ситчатка нэ завадыть порахувать?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:49
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Просроченному крайне не хватало пакета АТБ для завершения образа на встрече в Париже.
Почему у него чистые берцы? Он ими топтал окопы со второй зелёной тучей - небритой секретаршей со странным именем Андрей
А ты против Зеленского с какой целью
Ты против Зеленского, но за Украину ?
Ты против Зеленского и против Украины ?
Я за Украину. Слава Україні!
не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу.
Как ты палишься.
Ты против Украины, потому и про тюрьму вспомнил
Кстати, я как-то писал, что на тебе уголовка или админка за шалости в Польше
А ты про тюрьму сам написал
Как всё совпало
Что, неилюзорна тюрьма в Польше сраку підпалює ? ))
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:12
Бетон написав:
Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Не то, что бы недостойны... -- банально что бы не принимали неудобные для государства решения.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:16
_hunter написав:
Не то, что бы недостойны... -- банально что бы не принимали неудобные для государства решения.
Ты в Германии ... какая тебе разница ...
Но ведь разница тебе есть.
По ночам ведь остатки совести мучают, что ты сбежал
Поэтому, тебе нужно, чтобы Украина перестала существовать
Нет Украины - совесть по ночам не мучает
Крымский синдром )
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:17
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:19
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
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Действительно, на выборах 2016 Хиллари Клинтон набрала 65 853 625 голосов избирателей (48,03%), а Трамп 62 985 106 (45,94%). Но при этом у Трампа было 306 голосов коллегии выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон. И, действительно, 7 выборщиков, называемых «вероломными», отдали голоса не за кандидата, выбранного большинством населения их штата. Но это никак не повлияло на результат выборов - 304 против 227. Так что и сегодня Трампа вполне можно назвать победителем. хотя формально
это пока не так.
не трампом єдиним. і взагалі мова навіть не про те, що трамп має шанси, хоча і дуже мізерні, не виграти, а про те, шоб там не було формально чи неформально, що він юридично все ще досі кандидат в президенти. хоча тут вже писали що він і "elected" і обіцянки не виконав (шоб він там не наобіцяв).
Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.
Ой не знаю... Есть все шансы, что как раз под инагурацию все и подготовят
Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни
Як пише Європейська правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:47
[quote="5796827:Бетон"]
Я за Украину. Слава Україні!
не провоцируй. сесть в тюрьму не хочу.
........більш кумедного зась шукати ....
.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:50
Успіх написав:
Залишилось три тижні - а Гордон не здається!
може як з Сирією буде, ефект Джанібєкова, круть і ...
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Додано: Пон 09 гру, 2024 21:51
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ти вчора писав про якесь "право вибору" і т.п.
А де воно тепер є?
Бачу, що ні в тилу його нема, ні на фронті...
Є лише "примус і наказ"!
я так и думал... поругался с женой? забирай малого и дуй к родителям. Он тебя любит больше, чем маму
Як можна посваритись з коханою людиною, яка має від тебе не тільки двоє дітей, а ще й "довіреність" на 7р. завірену нотаріально!
Може дві квартири продати ЛЕГКО!
І поїхати в Париж!
довіреність має термін до 3р, і її легко скасувати
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Додано: Пон 09 гру, 2024 22:42
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UA написав:
В рамках Ассадабесия.
Почему сирийская армия так посыпалась?
Замість «воювати» - «встановлювали візуальний контакт»(тм)
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 09 гру, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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