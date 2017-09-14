ЛАД написав:

budivelnik написав: ........ ........

Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.Если вы вничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ()", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства.