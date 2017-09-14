Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу. Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались. И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства.
Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют. Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом. И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают. Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке. И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 гру, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:09 Грудня 2024 Україна може подумати й попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ. Державі необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО. https://ua.news/ua/ukraine/ukrayina-moz ... -zelenskij
Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют. Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом. И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают. Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке. И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".
а «граждан» (а по факту обычное население) хлебом не корми, дай поподсчитывать потери и помусолить цифры, озвученные, например, каким-то иностранным журналистом (который войну видел только по телику) ведь это так важно, простому Васе Пупкину знать, сколько ж там погибло, прямо не спится от того, 30 тысяч погибших или может 60? а может, 55? без этой инфы диванный генштаб не может стратегию выстроить, как теперь совершать контратаки на форумах?!
Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют. Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом. И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.
А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...
ЛАД написав:............... Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.
Ой не знаю... Есть все шансы, что как раз под инагурацию все и подготовят
Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни
Як пише Європейська правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.
Если даже так, то это будет не "за 24 часа". а за 2 месяца.
Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют. Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом. И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.
А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...
Ничё не понятно. Ни первое, ни второе предложение. Причём тут дроны? Почему "число доступной пехоты особо ни на что не влияет"?