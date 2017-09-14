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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11238112391124011241>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........

Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.
Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.
И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства. :)

латишський сртілок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:44

  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают.
Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке.
И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 гру, 2024 22:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:46

  detroytred написав:09 Грудня 2024
Україна може подумати й попрацювати над пропозицією Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ. Державі необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО.
https://ua.news/ua/ukraine/ukrayina-moz ... -zelenskij

шоа5 війська Емануеля? це вже було (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:57

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают.
Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке.
И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".



а «граждан» (а по факту обычное население) хлебом не корми, дай поподсчитывать потери и помусолить цифры, озвученные, например, каким-то иностранным журналистом (который войну видел только по телику)
ведь это так важно, простому Васе Пупкину знать, сколько ж там погибло, прямо не спится от того, 30 тысяч погибших или может 60? а может, 55? без этой инфы диванный генштаб не может стратегию выстроить, как теперь совершать контратаки на форумах?!
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:59

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.

А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. :lol:
При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:01

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...............
Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.

Ой не знаю... Есть все шансы, что как раз под инагурацию все и подготовят
Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни

Як пише Європейська правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.

Если даже так, то это будет не "за 24 часа". а за 2 месяца.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:06

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.

А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. :lol:
При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...

Ничё не понятно.
Ни первое, ни второе предложение.
Причём тут дроны? Почему "число доступной пехоты особо ни на что не влияет"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:18

smdtranz

Як по мені,цифри взагалі не важливі,безмірно жаль навіть одну людину
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:...............
Но это не меняет того, что его рассказы о том, что он прекратит войну "за 24 часа", - сказки для недорослей, которые, несомненно, не будут выполнены ни после голосования выборщиков, ни после инаугурации. И просто красивый предвыборный лозунг.

Ой не знаю... Есть все шансы, что как раз под инагурацию все и подготовят
Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни

Як пише Європейська правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.

Если даже так, то это будет не "за 24 часа". а за 2 месяца.

Вы странно считаете: Трамп становится президентом 20го. 21го подписывается соглашение. Это два месяца по-вашему.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:50

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.

А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. :lol:
При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...

Ничё не понятно.
Ни первое, ни второе предложение.
Причём тут дроны? Почему "число доступной пехоты особо ни на что не влияет"?

При том, что дроны чуть ли не 24\7 фиксацию ведут. Или вы хотите сказать, что Генштаб свои ежедневные сводки от балды рисует? :roll:
При том, что если бы особо на что-то влияли -- не было бы плача про недовооружение бригад союзниками. -- лопат на складах должно хватать с запасом. :wink:
_hunter
 
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