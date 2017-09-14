Додано: Вів 10 гру, 2024 00:02

flyman написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ........ ........

Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.

Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.

И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства. Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.Если вы вничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ()", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства. латишський сртілок латишський сртілок

ТакВиселений в 1939 на Алтай, звідки повернувся в Україну село під Черкащиною ,десь в 1965...Нікому нічого зайвого не розповідав практично ніколи..Тому важко було простому комсомолюцю зрозуміти різницю міжкласним леніним і мудельманом сталінима тим більше що останнього його поплічник Хрущов розкритикував на ЦІЛОМУ ЗЇЗДІ ПАРТІЇщо пол-пот знищив пару мільйонів кампучійцівщо енверр ходжа створив албанську мафію загнавши населення албанії в таку бідосю....і так далі і тому подібнеПСПри цьомуЧерез 33 роки проголошення Незалежності - я розумівю що совок ( і бліда копія совка-педерація)-це ВОРОГ УКРАЇНИа наш парторг за цей самий час , будучи дико просвітленим ще до 1991 - так цього і не може усвідомити...Зверніть увагуяк грамотно наш парторг клеїть дурня..Так в 1991 році мені було 26.. , але з 1985 по 1990 я був в ГДР , а тамтешній замполіт кожного ранку на політінформації мені чомусь нічого не розповідав ні про Голодомор , ні про операцію Вісла( яка зачепила вже мого діда по батькові, якого також ТРИ рази переселяли і тільки в 1970 році він повернувся в населенний пункт який був за 50км від того де він народився...А до 1985 ні в комітеті комсомолу школи , ні в комітеті комсомолу факультету( членом яких я був) мені також ніхто не спішив розповідати про геноцид у Вєтнамі чи Афганістані , введення танків в Будапешт 1956 , Прагу 1968 чи постійний тиск на комуністичних бонз Польщі...Невеличка кількість тих хто обзивав себе комуністами були більш-менш не залежні від совкаМао, Пол-пот ,Броз-Тіто , енвер ходжа , тодор живков, хонекер, чаушеску...