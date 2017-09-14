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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:02
flyman написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
........
Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу.
Если вы в 1991
ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів
)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались.
И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства.
латишський сртілок
Так
Виселений в 1939 на Алтай, звідки повернувся в Україну село під Черкащиною ,десь в 1965...
Нікому нічого зайвого не розповідав практично ніколи..
Тому важко було простому комсомолюцю зрозуміти різницю між
класним леніним і мудельманом сталіним
а тим більше що останнього його поплічник Хрущов розкритикував на ЦІЛОМУ ЗЇЗДІ ПАРТІЇ
що пол-пот знищив пару мільйонів кампучійців
що енверр ходжа створив албанську мафію загнавши населення албанії в таку бідосю....
і так далі і тому подібне
ПС
При цьому
Через 33 роки проголошення Незалежності - я розумівю що совок ( і бліда копія совка-педерація)-це ВОРОГ УКРАЇНИ
а наш парторг за цей самий час , будучи дико просвітленим ще до 1991 - так цього і не може усвідомити...
Зверніть увагу
як грамотно наш парторг клеїть дурня..
Так в 1991 році мені було 26.. , але з 1985 по 1990 я був в ГДР , а тамтешній замполіт кожного ранку на політінформації мені чомусь нічого не розповідав ні про Голодомор , ні про операцію Вісла( яка зачепила вже мого діда по батькові, якого також ТРИ рази переселяли і тільки в 1970 році він повернувся в населенний пункт який був за 50км від того де він народився...
А до 1985 ні в комітеті комсомолу школи , ні в комітеті комсомолу факультету( членом яких я був) мені також ніхто не спішив розповідати про геноцид у Вєтнамі чи Афганістані , введення танків в Будапешт 1956 , Прагу 1968 чи постійний тиск на комуністичних бонз Польщі...
Невеличка кількість тих хто обзивав себе комуністами були більш-менш не залежні від совка
Мао, Пол-пот ,Броз-Тіто , енвер ходжа , тодор живков, хонекер, чаушеску...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:10
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.....
я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Тогда прошу прощения, если неверно понял.
Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можна
якщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім
, то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку
), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:19
іх мінами далі повна срака
всім похєр
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:32
Надеюсь хоть там нет русни
🌌 Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику NGC 5643, яку називають грандіозною.
У ній чітко видно два великих звивистих спіральних рукави, усіяні яскраво-блакитними зірками, мереживними червонувато-коричневими хмарами пилу та рожевими областями зореутворення.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:04
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.....
я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Тогда прошу прощения, если неверно понял.
Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можна
якщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім
, то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку
), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?
Честно говоря, мне абсолютно не интересно, выполнит он свои предвыборные обещания американцам или окажется "брехлом". Его "24 часа" как обещание вообще не воспринимаю и на 100% уверен, что это выполнено не будет. Повторю, я это расцениваю как красивые, но ни к чему не обязывающие слова, которые у нас воспринимают слишком серьёзно, а американцы, скорее всего, даже не вспомнят.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:05
Wirująświatła написав:
Надеюсь хоть там нет русни
🌌 Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику NGC 5643, яку називають грандіозною.
У ній чітко видно два великих звивистих спіральних рукави, усіяні яскраво-блакитними зірками, мереживними червонувато-коричневими хмарами пилу та рожевими областями зореутворення.
Нет.
Но там нет и Украины.
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