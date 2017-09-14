wild.tomcat написав:..... я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Тогда прошу прощения, если неверно понял. Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можна
якщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім , то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку ), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?
wild.tomcat написав:..... я хіба десь стверджую, що він їх виконає? це ж очевидно було, що це є звичайне фуфло передвиборне, але мова таки була не про це.
Тогда прошу прощения, если неверно понял. Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можна
якщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім , то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку ), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?
Честно говоря, мне абсолютно не интересно, выполнит он свои предвыборные обещания американцам или окажется "брехлом". Его "24 часа" как обещание вообще не воспринимаю и на 100% уверен, что это выполнено не будет. Повторю, я это расцениваю как красивые, но ни к чему не обязывающие слова, которые у нас воспринимают слишком серьёзно, а американцы, скорее всего, даже не вспомнят.
ЛАД написав:............ Скаргу на вас я за тот пост не писал, там вы хоть слегка придерживались приличий (в вашем понимании). А за этот сейчас напишу. Если вы в 1991 ничего "не знали" ни о голодоморе, ни о "переселення прибалтів з кримськими татарами і чеченцями ( в мене прадід з переселених прибалтів)", то это свидетельствует о вашей полной безграмотности или, скорее, откровенной лжи раз у вас "прадід з переселених прибалтів". Тем более, что 1991 вы уже были далеко не ребёнком, вам было уже 26 лет и вы были целым прапорщиком. Таким, правда, и остались. И, заметьте, я вас сравнил с апостолом Павлом, а вас хватает только на ругательства.
латишський сртілок
Так Виселений в 1939 на Алтай, звідки повернувся в Україну село під Черкащиною ,десь в 1965... Нікому нічого зайвого не розповідав практично ніколи.. Тому важко було простому комсомолюцю зрозуміти різницю між класним леніним і мудельманом сталіним а тим більше що останнього його поплічник Хрущов розкритикував на ЦІЛОМУ ЗЇЗДІ ПАРТІЇ що пол-пот знищив пару мільйонів кампучійців що енверр ходжа створив албанську мафію загнавши населення албанії в таку бідосю.... і так далі і тому подібне
ПС При цьому Через 33 роки проголошення Незалежності - я розумівю що совок ( і бліда копія совка-педерація)-це ВОРОГ УКРАЇНИ а наш парторг за цей самий час , будучи дико просвітленим ще до 1991 - так цього і не може усвідомити... Зверніть увагу як грамотно наш парторг клеїть дурня.. Так в 1991 році мені було 26.. , але з 1985 по 1990 я був в ГДР , а тамтешній замполіт кожного ранку на політінформації мені чомусь нічого не розповідав ні про Голодомор , ні про операцію Вісла( яка зачепила вже мого діда по батькові, якого також ТРИ рази переселяли і тільки в 1970 році він повернувся в населенний пункт який був за 50км від того де він народився... А до 1985 ні в комітеті комсомолу школи , ні в комітеті комсомолу факультету( членом яких я був) мені також ніхто не спішив розповідати про геноцид у Вєтнамі чи Афганістані , введення танків в Будапешт 1956 , Прагу 1968 чи постійний тиск на комуністичних бонз Польщі... Невеличка кількість тих хто обзивав себе комуністами були більш-менш не залежні від совка Мао, Пол-пот ,Броз-Тіто , енвер ходжа , тодор живков, хонекер, чаушеску...
Простите, но вам дурня и клеить не надо. Мне на политинформациях тоже ничего этого не рассказывали. Но политинформации не единственный источник знаний. Вообще-то, есть ещё, например, книги, журналы. Для молодёжи замечание - интернета тогда ещё не было.
Термина Голодомор тогда ещё не было, но голод в 1932-33 не был тайной за семью замками. Так же, как и Будапешт 1956 и Прага 1968. О Будапеште 1956, по-моему, даже в школе учили, но, может, ошибаюсь.
О массовых послевоенных переселениях народов тоже было известно, хотя, конечно, не рекламировалось. И это было не только в отношении украинцев, но и поляков, немцев. Но просто интересно, как львовянин мог не знать о переселении поляков при том, что до войны доля поляков во Львове была где-то около 50%, а украинцев - 15%. Ещё треть было евреев.
Что вы имеете ввиду под геноцидом во Вьетнаме и Афганистане, не знаю. Там были войны. О геноциде во Вьетнаме, скорее, можно говорить со стороны США - массовое применение оранжа, в т.ч. с содержанием диоксина. Об этом вам даже на политинформациях должны были рассказать.
Когда это Тодор Живков и Хонекер были "більш-менш не залежні від совка" даже не представляю себе. Это ваше личное открытие в истории? Пол Пот был, действительно, независим от СССР, зато сильно зависим от Китая. И, кстати, после свержения поддерживался Западом. Коалиция с участием красных кхмеров была даже какое-то время представлена в ООН.
Каким образом давно исчезнувший "совок" может быть "через 33 роки проголошення Незалежності" "ворогом України"? Ещё одно открытие? Вот только не пойму, в какой науке.
Якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її Збройних сил: "Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступити в бій". https://www.unian.ua/world/mobilizaciya ... 47161.html І заяви Зе про неозброєні нові бригади...
ЛАД написав:Термина Голодомор тогда ещё не было, но голод в 1932-33 не был тайной за семью замками
голод та голодомор це трохи різні речі. В офіційній історії СРСР в 30-ті був голод більше в поволжье ніж в Україні. Як завжди в них "нє растьоть", природні чинника, а ніяк не заморення штучним голодом українців.Про це ніхто ніколи не згадував
detroytred написав:Це вже якийсь-то треш трешовий. Однієї з сторін.
скоріше захід каже, що вундервафлів для України не буде Дратувати расію сильніше вони не будуть (доречі, щось швидко закінчилися далекобійні ракети у нас. Як я думав-дозвіл є а ракет немає) Тому покращувати переговорні позиції пропонують піхотою. Звісно, тепер Зеленський відчуває "обурення" після стамбульського кідка партнерами.