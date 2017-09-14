ЛАД написав:

О массовых послевоенных переселениях народов тоже было известно, хотя, конечно, не рекламировалось.

упоминание о голоде в Поволжье и "на Украине" было в учебнике истории за 10й класс, буквально одной строчкой, причины голода-неурожай.А по факту: отбрали у крестьян хлеб(который пароходами вывозили из Херсона и Одессы), т.к. Сталину необходимо было рассчитаться с валютой за заводы, Днепрогэс и тд. (индустриализация СССР , которой вы так все время гордитесь, было построена за счет смертей украинцев).В Голодомор умерло по оценкам (даже США) от 4 до 8 млн в Украине и от 1-2 млн в Поволжье.. О Будапеште 1956, по-моему, даже в школе учили, но, может, ошибаюсь.да, было упоминание о Праге, тоже одной строкой.В 1987г на пассажирское судно направили лектора ЦК КПСС Александр Бобылев (1964гр, родители дипломаты, закончил МГИМО, золотая молодежь), он собрал экипаж судна в кинозале и говорит, Александр Яковлев(отец перестройки и гласности), направил меня, чтобы рассказать "правду историческую"-и пошел строчить, как с пулемета: штурма Зимнего не было, Аврора не стреляла, Ленин приехал на делать революцию на деньги нем.генштаба. Сталин -репрессии, Хрущев-оттепель и свобода, в 1956м в Будапеште обошлось малой кровью (потому что там был Андропов, справился и организовал, молодец), Прага-пролили крови, немцы не участвовали, но просили их допустить "научить чехов любить советскую родину" (что является выдумкой, и было опровергнуто). Т.е. Бобылев вещал, как у комунистов, немного откровенной правды, немного полуправды, но в целом СССР обновляется, Горбачева во всем мире любят, все будет теперь хорошо и даже отлично. За работу , товарищи.-одной строчкой в учебнике истории, упоминание "Висла" аналогично.Тему переселения нородов в незалежной Украине стали поднимать не раньше 1995ггпри Горбачеве вышел фильм "Ночевала тучка золотая, 1989г"тогда же разрешилив.Каким образом давно исчезнувший "совок" может быть "через 33 роки проголошення Незалежності" "ворогом України"? Ещё одно открытие? Вот только не пойму, в какой науке.