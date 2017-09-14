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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11240112411124211243>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:02

  ЛАД написав: Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают.
Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке.
И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".

Ізраїль також повідомляє про свої втрати.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Небесну сотню ми знали поіменно, то чому не можемо знати поіменно героїв ЗСУ?
В місті є меморіальна алея. Треба б такий проєкт на всю країну.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:08

  d44 написав:після стамбульського кідка партнерами.

Да цих партнерів фіг зрозумієш.
От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як?
Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен.
От як це одночасно?
https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:13

  smdtranz написав:а «граждан» (а по факту обычное население) хлебом не корми, дай поподсчитывать потери и помусолить цифры, озвученные, например, каким-то иностранным журналистом (который войну видел только по телику)
ведь это так важно, простому Васе Пупкину знать, сколько ж там погибло, прямо не спится от того, 30 тысяч погибших или может 60? а может, 55? без этой инфы диванный генштаб не может стратегию выстроить, как теперь совершать контратаки на форумах?!

Йдемо далі по Вашим принципам...
Не важливо, і не треба знати громадянам про ті події, які з точки зору поточної влади їй не вигідні, не треба воно.
далі:
інтернет -> чебурнет
свобода слова -> цензура
демократія -> диктатура
бюджет -> общак
...
за рослідування про корупцію, взагалі пожиттєве або розстріл.

Дійсно за такий державний підхід боремося??? :!:

ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду про стан речей, щоб громадяни розуміли що відбувається і до чого готуватися, а не лити солодку патоку, і розказувати які ми потужні і як у нас все зашибісь, але за день десяток населених пунктів потужно залишили. Треба розуміти, що якщо пропаганда каже як все у нас зашибись, чмобіки тікають, палками їх гонимо як худобу у полон, то громадяни такі, а ну ок, тоді живемо як жили, значить наша допомога більше не треба. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:24

Несподівано

У Росії несподівано заявили, що нібито "наблизились до досягнення поставленої мети" так званої спецоперації в Україні. Так режим Путіна називає війну.
https://www.unian.ua/world/peregovori-z ... 47290.html
Що це?
Сигнал комусь?
Чи підготовка власного населення до заяви царя "мету досягнуто. Перемога"?
Чи неймовірне -- розходження позицій башень хремля?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 гру, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:25

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Кстати, спасибо президенту. Правда другой совершенно страны. Но ему верят больше. Он сказал реальные потери наши и рфии. На рфию мне sRaть. Наши потери шокируют.
Помню ЛАД мне доказывал очень давно, что граждане знать правду не достойны. Не их ума дело.
Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом.
И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал.

А он -- с современным количеством дронов -- типа не знает. :lol:
При том, что число доступной пехоты (если верить плачу про недовооружение бригад союзникам) -- особо ни на что не влияет...

+ навіть ті ПОВНОЦІННІ навчені та ПОВНІСТЮ оснащені технікою за кордоном бригади тупо розривають на придані підрозділи і далі вже не важливо, що це була самостійна повноцінна одиниця.
З крайньою повністю навченою і оснащеною у Франції бригадою так і сталося, на днях Безугла описала на практиці цей процес.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 10 гру, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Термина Голодомор тогда ещё не было, но голод в 1932-33 не был тайной за семью замками.

упоминание о голоде в Поволжье и "на Украине" было в учебнике истории за 10й класс, буквально одной строчкой, причины голода-неурожай.

А по факту: отбрали у крестьян хлеб(который пароходами вывозили из Херсона и Одессы), т.к. Сталину необходимо было рассчитаться с валютой за заводы, Днепрогэс и тд. (индустриализация СССР , которой вы так все время гордитесь, было построена за счет смертей украинцев).
В Голодомор умерло по оценкам (даже США) от 4 до 8 млн в Украине и от 1-2 млн в Поволжье.

Так же, как и Будапешт 1956 и Прага 1968. О Будапеште 1956, по-моему, даже в школе учили, но, может, ошибаюсь.
да, было упоминание о Праге, тоже одной строкой.

В 1987г на пассажирское судно направили лектора ЦК КПСС Александр Бобылев (1964гр, родители дипломаты, закончил МГИМО, золотая молодежь), он собрал экипаж судна в кинозале и говорит, Александр Яковлев(отец перестройки и гласности), направил меня, чтобы рассказать "правду историческую"-и пошел строчить, как с пулемета: штурма Зимнего не было, Аврора не стреляла, Ленин приехал на делать революцию на деньги нем.генштаба. Сталин -репрессии, Хрущев-оттепель и свобода, в 1956м в Будапеште обошлось малой кровью (потому что там был Андропов, справился и организовал, молодец), Прага-пролили крови, немцы не участвовали, но просили их допустить "научить чехов любить советскую родину" (что является выдумкой, и было опровергнуто). Т.е. Бобылев вещал, как у комунистов, немного откровенной правды, немного полуправды, но в целом СССР обновляется, Горбачева во всем мире любят, все будет теперь хорошо и даже отлично. За работу , товарищи.

О массовых послевоенных переселениях народов тоже было известно, хотя, конечно, не рекламировалось.
-одной строчкой в учебнике истории, упоминание "Висла" аналогично.

Тему переселения нородов в незалежной Украине стали поднимать не раньше 1995гг
при Горбачеве вышел фильм "Ночевала тучка золотая, 1989г"
https://www.youtube.com/watch?v=PxiRknUJ--E
тогда же разрешили Кримским татарам вернуться на полуостров.


Каким образом давно исчезнувший "совок" может быть "через 33 роки проголошення Незалежності" "ворогом України"? Ещё одно открытие? Вот только не пойму, в какой науке.


Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.

Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 гру, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:37

  prodigy написав:Очень стыдно, за харьковчан(за одесситов тоже), которые два раза голосовали за совок (Кернес, Труханов), второй раз за мертвого Кернеса (этот позор не смоешь никогда).

ІМХО. Просто погляд зі сторони НЕ жителя міста Харків, місто у 2005 та місто у 2020 це два різних міста у особисто моєму сприйнятті, коли там був декілька днів. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:40

  prodigy написав:(этот позор не смоешь никогда).

Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.
Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.

В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:44

  detroytred написав:У Росії несподівано заявили, що нібито "наблизились до досягнення поставленої мети" так званої спецоперації в Україні. Так режим Путіна називає війну.
https://www.unian.ua/world/peregovori-z ... 47290.html
Що це?
Сигнал комусь?
Чи підготовка власного населення до заяви царя "мету досягнуто. Перемога"?
Чи неймовірне -- розходження позицій башень хремля?


це сігнал населенню рф, треба терміново забути тему Сирії(поразки), і всю увагу "людей" приделити" СВО. Наближення до мети -це натяк, що "ще трохи піднажати" і фронт рухне. Ні про які перемови мови не має. Оркі пруть як в свійостанній день(втрати з серпня з 1100 підскачили до 1500-1700). До кінця січня буде даже жарко на фронті.

ніяких башен кремля ніколи не існувало, там тільки одна башта.
всі балачки про "башні"-це ігри путіна і його радників(суркова, іванова, алексея громова, вайно) -щоб змі було о чом терти.
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