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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11240112411124211243

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:Очень стыдно, за харьковчан(за одесситов тоже), которые два раза голосовали за совок (Кернес, Труханов), второй раз за мертвого Кернеса (этот позор не смоешь никогда).

ІМХО. Просто погляд зі сторони НЕ жителя міста Харків, місто у 2005 та місто у 2020 це два різних міста у особисто моєму сприйнятті, коли там був декілька днів. :wink:


Одеса теж змінилась( під впливом обставин), навіть Труханов розмовляє ломаною мовою
а по факту -ще дуже-дуже багато вати (кожного вечора читаю прокльони в сторону влади, під кожною об"явою про вимкнення енергії чи відключення водопостачання), і ця вата себе не стримує ніяким чином.

Стосовно Харківа, я вже писав, що був у 2017р тиждень і навмисно ходив по вулицям центру (біля жд вокзалу, Ярослава Мудрого, Пушкінська і тд) і звертався до людей українською-то люди просто шарахались і раптово впадали в ступор. Була думка зустрітись з ЛАДом разом кави попити з круасанами.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:54

  Дюрі-бачі написав:Небесну сотню ми знали поіменно, то чому не можемо знати поіменно героїв ЗСУ?
В місті є меморіальна алея. Треба б такий проєкт на всю країну.


в більшості міст меморіальна алея вже існує понад рік, у нас відкрили на Покрову 2024 (теперь кожний тиждень -додають фото нових героїх)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:55

_Mykola_

ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими


Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:00

Ось такі вони, пазітівні блохери зеленої влади.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:07

  detroytred написав:
  prodigy написав:(этот позор не смоешь никогда).

Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.
Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.

В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт.



нікому не прийде на думку знищити Аушвіц і побудувати на тому місті Діснейленд (навіщо це нагадування про страшне минуле?) люди мають нести память про це сотнями років в поколіннях (як майже 700 років помаятають про чуму)
"Чорна смерть" Пандемія чуми 1347-1353 років, також відома як "Чорна смерть",
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:24

  _Mykola_ написав:ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду
напомню чиновник - наёмный менеджер, а не посланник Бога. и не ему решать как решать жизненноважные для общества проблемы.
  Hotab написав:Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
какой есть. Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли. А народ никто не нанимал, он вправе послать чиновника и даже целое государство нах..р (как послали те кто выехали в Европы). Государство это консенсус между всеми и всеми. Если львиная часть чем то недовольно, значит консенсуса нет. Попытки вернуть в 21м веке рабство когда народ северной кореи что то должен - утопичны. С таким государством просто перестанут взаимодействовать, а внутри него произойдёт деградация институтов власти. Если власти хотят сохранить Украину, нужно искать новый консенсус.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 11:32, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:25

Schmit
а какая свзяь между єтим субьектом и зелёной владой ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, новобранцы будут экипированы полностью. Эта позиция Вашингтона донесена до Киева, - представитель Госдепа США Мэтью Миллер
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