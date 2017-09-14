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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52
_Mykola_ написав: prodigy написав:
Очень стыдно, за харьковчан(за одесситов тоже), которые два раза голосовали за совок (Кернес, Труханов), второй раз за мертвого Кернеса (этот позор не смоешь никогда).
ІМХО. Просто погляд зі сторони НЕ жителя міста Харків, місто у 2005 та місто у 2020 це два різних міста у особисто моєму сприйнятті, коли там був декілька днів.
Одеса теж змінилась( під впливом обставин), навіть Труханов розмовляє ломаною мовою
а по факту -ще дуже-дуже багато вати (кожного вечора читаю прокльони в сторону влади, під кожною об"явою про вимкнення енергії чи відключення водопостачання), і ця вата себе не стримує ніяким чином.
Стосовно Харківа, я вже писав, що був у 2017р тиждень і навмисно ходив по вулицям центру (біля жд вокзалу, Ярослава Мудрого, Пушкінська і тд) і звертався до людей українською-то люди просто шарахались і раптово впадали в ступор. Була думка зустрітись з ЛАД
ом разом кави попити з круасанами.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 10:54
Дюрі-бачі написав:
Небесну сотню ми знали поіменно, то чому не можемо знати поіменно героїв ЗСУ?
В місті є меморіальна алея. Треба б такий проєкт на всю країну.
в більшості міст меморіальна алея вже існує понад рік, у нас відкрили на Покрову 2024 (теперь кожний тиждень -додають фото нових героїх)
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Додано: Вів 10 гру, 2024 10:55
_Mykola_
ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими
Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
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Hotab
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:00
Ось такі вони, пазітівні блохери зеленої влади.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:07
detroytred написав: prodigy написав:
(этот позор не смоешь никогда).
Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.
Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.
В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт.
нікому не прийде на думку знищити Аушвіц і побудувати на тому місті Діснейленд (навіщо це нагадування про страшне минуле?) люди мають нести память про це сотнями років в поколіннях (як майже 700 років помаятають про чуму)
"Чорна смерть" Пандемія чуми 1347-1353 років, також відома як "Чорна смерть",
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:24
_Mykola_ написав:
ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду
напомню чиновник - наёмный менеджер, а не посланник Бога. и не ему решать как решать жизненноважные для общества проблемы.
Hotab написав:
Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
какой есть. Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли. А народ никто не нанимал, он вправе послать чиновника и даже целое государство нах..р (как послали те кто выехали в Европы). Государство это консенсус между всеми и всеми. Если львиная часть чем то недовольно, значит консенсуса нет
. Попытки вернуть в 21м веке рабство когда народ северной кореи что то должен - утопичны. С таким государством просто перестанут взаимодействовать, а внутри него произойдёт деградация институтов власти. Если власти хотят сохранить Украину, нужно искать новый консенсус.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 11:32, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:25
Schmit
а какая свзяь между єтим субьектом и зелёной владой ?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:32
В случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, новобранцы будут экипированы полностью. Эта позиция Вашингтона донесена до Киева, - представитель Госдепа США Мэтью Миллер
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:45
prodigy написав: detroytred написав: prodigy написав:
(этот позор не смоешь никогда).
Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.
Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.
В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт.
нікому не прийде на думку знищити Аушвіц і побудувати на тому місті Діснейленд (навіщо це нагадування про страшне минуле?) люди мають нести память про це сотнями років в поколіннях (як майже 700 років помаятають про чуму)
"Чорна смерть" Пандемія чуми 1347-1353 років, також відома як "Чорна смерть",
Дані виключення тільки підтверджують правило.
Про те, що забули і пробачили, приклади тут колись наводилися.
Ну а прирівнювати Кернеса-Труханова до Гітлера з концтаборами -- це сюр.
Виходить у вільній сучасній Україні якісь два мери величезних українських міст отаке витворили?
З погодження кого??? Яких президентів, прем'єрів і т.д.?
І чому на харківські та одеські аушвіци спокійно дивився увесь світ?
І головне чому оті створювачі-виконавці цих таборів досі навіть не осуджені? Саме за ці злодіяння.
Мешканці Харкова, Одеси почали з 91-го жити в парадигмі "холодильник", "зручні лавочки-парки" ... А хто їм це забезпечить, у вишиванці чи без -- відійшло на другий план. Кернес-Труханов забезпечили.
То в чому ж їх, мешканців, провина?
Ключове: вишиванка без холодильника-лавочок --- це той же самий совдеп тільки не червоною краваткою, а у вишиванці.
Те ж саме і з амерпрапором... в американців. Головне - те, що в нього загорнуто. Якщо загорнуто буде зубожіння, то підтримучів і залишиться отих 15-20%...
Обивателі ж (70+%) однакові. Всюди.
На довгій дистанції. Лише на короткій можливо їх переконати пропагандою.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:06
Hotab написав:_Mykola_
ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими
Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
Дорослішати потрібно отим 20% свідомих.
Навчитися сприймати оті інші 80% такими, як вони є.
І вже на підставі цього знаходити такі інструменти та методи, щоб ці несвідомі підтримали їх починання (сприйняли цілі свідомих).
В принципі, навколо цього і точиться увесь сир-бор внутрішньої конкурентної боротьби серед цих 20% (свідомих-ідейних-активістів-можновладців) -- як перетягнути на свій бік обивателя.
Не зробити з нього свідомого (активиста-ідейного), бо це неможливо!!! -- як коммі не змогли створити з обивателя ідейного будівельника комунізму; так і не створюється ідейний будівельник капіталізму. А лише перетягнути на свій бік --- щоб обиватель підтримав оту меншину ідейну.
Для цього треба отому обивателю забезпечити гарантії і вести себе з ним, як з дорослий з дорослим.
Ось і весь секрет та механізм))
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