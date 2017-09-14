Додано: Вів 10 гру, 2024 11:45

prodigy написав: detroytred написав: prodigy написав: (этот позор не смоешь никогда). (этот позор не смоешь никогда).

Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.

Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.



В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт. Я вибачаюсь, але отаке і є однією з фундаментальних парадігм совдепу.Варіації її ж -- "Не забудем, не простим!", "смыть позор кровью" тощо.В ринкових же парадигмах забувається та пробачається будь-що. Запросто... Як два пальці об асфальт.





нікому не прийде на думку знищити Аушвіц і побудувати на тому місті Діснейленд (навіщо це нагадування про страшне минуле?) люди мають нести память про це сотнями років в поколіннях (як майже 700 років помаятають про чуму)

"Чорна смерть" Пандемія чуми 1347-1353 років, також відома як "Чорна смерть", нікому не прийде на думку знищити Аушвіц і побудувати на тому місті Діснейленд (навіщо це нагадування про страшне минуле?) люди мають нести память про це сотнями років в поколіннях (як майже 700 років помаятають про чуму)

Дані виключення тільки підтверджують правило.Про те, що забули і пробачили, приклади тут колись наводилися.Ну а прирівнювати Кернеса-Труханова до Гітлера з концтаборами -- це сюр.Виходить у вільній сучасній Україні якісь два мери величезних українських міст отаке витворили?З погодження кого??? Яких президентів, прем'єрів і т.д.?І чому на харківські та одеські аушвіци спокійно дивився увесь світ?І головне чому оті створювачі-виконавці цих таборів досі навіть не осуджені? Саме за ці злодіяння.Мешканці Харкова, Одеси почали з 91-го жити в парадигмі "холодильник", "зручні лавочки-парки" ... А хто їм це забезпечить, у вишиванці чи без -- відійшло на другий план. Кернес-Труханов забезпечили.То в чому ж їх, мешканців, провина?Ключове: вишиванка без холодильника-лавочок --- це той же самий совдеп тільки не червоною краваткою, а у вишиванці.Те ж саме і з амерпрапором... в американців. Головне - те, що в нього загорнуто. Якщо загорнуто буде зубожіння, то підтримучів і залишиться отих 15-20%...Обивателі ж (70+%) однакові. Всюди.На довгій дистанції. Лише на короткій можливо їх переконати пропагандою.