ЛАД написав: Тогда прошу прощения, если неверно понял.

Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа". Тогда прошу прощения, если неверно понял.Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".

я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можнаякщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім, то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?