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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:07
alex_dvornichenko написав:Schmit
а какая свзяь между єтим субьектом и зелёной владой ?
Пазітівний блохер на зарплаті у...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:13
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:19
prodigy написав:
ніяких башен кремля
ніколи не існувало, там тільки одна башта.
всі балачки про "башні"-це ігри путіна і його радників(суркова, іванова, алексея громова, вайно) -щоб змі було о чом терти.
Це як заперечувати закони фізики))
Навіть за узурпації влади рівня йосипа, вже не кажучи про інші совдепівські часи, існували "башні", то що ж тоді при вовані?!
Той же пригожин або стрелков апріорі мали підтримку.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:20
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Тогда прошу прощения, если неверно понял.
Просто тут некоторые ждут чуда и пишут, что просто рано говорить о выполнении или невыполнении обещания мира "за 24 часа".
я чуда не чекаю, але я теж кажу, що називати його вже зараз брехлом чи таким, що не виконав свої передвиборчі обіцянки (якими б вони не були) некоректно. щоб він там не наобіцяв і чи збирається він то виконувати (і чи виконувані вони взагалі), як ви кажете, формально, до 21го січня він порядна людина. потім різко стане "неформалом", тоді вже буде можна
якщо я вам, скажімо, позичу гроші на добу, до завтра, і навіть якщо через годину другу підозрюватиму, що ви їх мені не віддасте чи може і віддасте, але колись потім
, то чи можу я вас вже тоді, називати ....(ну самі придумайте ким можна називати в такому випадку
), чи все ж таки мені слід дочекатися завтра, коли я згідно нашої з вами угоди (вашої обіцянки) можу розраховувати на повернення боргу, і лише тоді вже вас називати...?
Честно говоря, мне абсолютно не интересно, выполнит он свои предвыборные обещания американцам или окажется "брехлом". Его "24 часа" как обещание вообще не воспринимаю и на 100% уверен, что это выполнено не будет. Повторю, я это расцениваю как красивые, но ни к чему не обязывающие слова, которые у нас воспринимают слишком серьёзно, а американцы, скорее всего, даже не вспомнят.
Учитывая сколько вы на эту темы высказывались только вчера -- ситуация несколько напоминает классическую "Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны" (c)
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:22
Бетон написав:
Почему капучино стоит 75 гривен? Вы с ума все посходили?))
У клятих ухилянтів що поховались по квартирах дійсно дах зносить.
Це я під впливом читання домових чатів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:24
flyman написав: Бетон написав:
В случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, новобранцы будут экипированы полностью. Эта позиция Вашингтона донесена до Киева, - представитель Госдепа США Мэтью Миллер
і так і так вмруть, тому лучшє с пользой для дядька Сема
Тут, кстати забавный парадокс вырисовывается: если (да, это очень большое ЕСЛИ) "кое-кому" верить про 30тыщ -- то это сколько? -- сильно меньше одного процента выходит. Т.е. вроде как Надежде Нации никакого особо ущерба не будет.
А вот если Нация под угрозой уничтожения -- так, наверно, за ценой вообще не постоим?
-- и действительно уже пора и стариков и женщин на фронт отправлять?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:26
Wirująświatła
Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли.
Наймач, прочитай хоч раз закони України , КУпАП, ККУ.
Нарід, який делегував владу (найняв) зобовʼязаний виконувати ті закони, які приймають ті, кого він найняв. Інакше не працює. Причому навіть коли окремий представник народу не обирав (не наймав) все одно зобовʼязаний. Так працює держава. А не так як ти її собі уявив.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:28
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Почему в рфии яйца стоят 70 рублей, а у нас 90 гривен?
потому что у них рубли а у нас гривны)
проблема высоких цен решается кратным девалом.
и больше никто не спросит почему у нас молоко дороже, чем в Польше.
Почему капучино стоит 75 гривен? Вы с ума все посходили?))
В смысле "почему так дешево"? -- вроде, после ковидного роста цен -- два бакса/евро стандартная цена. -- магазинный старбакс в бутылке -- где-то полторашка...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:30
flyman написав: Бетон написав:
В случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, новобранцы будут экипированы полностью. Эта позиция Вашингтона донесена до Киева, - представитель Госдепа США Мэтью Миллер
і так і так вмруть, тому лучшє с пользой для дядька Сема
В першому випадку помруть від наркоманії, алкоголізму та СНіДу в другому стануть пропавшимі без вісті на війні.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:32
Hotab написав:Wirująświatła
Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли.
Наймач, прочитай хоч раз закони України , КУпАП, ККУ.
Нарід, який делегував владу (найняв) зобовʼязаний виконувати ті закони, які приймають ті, кого він найняв. Інакше не працює. Причому навіть коли окремий представник народу не обирав (не наймав) все одно зобовʼязаний. Так працює держава. А не так як ти її собі уявив.
давай вместе читать. кинь мне ссылку где человек = собственность государства. Что такого закона нет? значит я сам буду решать как распоряжаться свой собственностью, входить в какие-то государства или выходить из них. Поддерживать действия властей или протестовать.
При том что трямой статьи (что человек = собственность государства) нет, косвенно её реализуют через насильную мобилизацию и запрет выезда. Так кто кого наёпывает?
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
ой а запрет на выезд разве не сужение свобод?
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
то есть не только тцкашник может ловить условного UA, но и UA ловить тцкашника и после ВМЕСТЕ они идут на фронт. В жизни не так? Так кто кого наёпывает? Кто нарушил консенсус? Продолжить список что ещё нарушено?
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
полно видео как тцкашники бьют людей на улицах. Так же есть случае смерти призывника в ТЦК "от эпилепсии
Разрешает ли Конституция коррупцию? а по факту? Что с бесплатной медициной? и т.д.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 12:43, всього редагувалось 5 разів.
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