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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:37
Hotab написав:Wirująświatła
Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли.
Наймач, прочитай хоч раз закони України , КУпАП, ККУ.
Нарід, який делегував владу (найняв) зобовʼязаний виконувати ті закони, які приймають ті, кого він найняв. Інакше не працює. Причому навіть коли окремий представник народу не обирав (не наймав) все одно зобовʼязаний. Так працює держава. А не так як ти її собі уявив.
Как северная корея/второй рейх/... в эту красивую теорию вписываются?..
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:40
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:53
UA написав: Wirująświatła написав:
то есть не только тцкашник может ловить условного UA, но и UA ловить тцкашника и после ВМЕСТЕ они идут на фронт.
На двух КПП на везде в Киев полицаи и тцкуны уже со мной здороваются.
Втерся в доверие. Можно перевозить в багажнике ухилянтов на платной основе.
вы теперь с их стороны баррикады?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:57
Wirująświatła написав: UA написав: Wirująświatła написав:
то есть не только тцкашник может ловить условного UA, но и UA ловить тцкашника и после ВМЕСТЕ они идут на фронт.
На двух КПП на везде в Киев полицаи и тцкуны уже со мной здороваются.
Втерся в доверие. Можно перевозить в багажнике ухилянтов на платной основе.
вы теперь с их стороны баррикады?
Я привык к тянучкам перед КПП, они привыкли к моим подепкам на эту тему.
Так и живем.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:58
Они сейчас договариваются, что бы остаться в Сирии. А иначе без Сирии они теряют полный контроль в Сред.море, на Ближнем Востоке и частично в Африке.
Определяются что важнее, остаться в Сирии и начать сейчас переговоры по Украине или уйти из Сирии и начинать переговоры после 20 января имея больше захвач. террит. Сирия это не только военное влияние в Сред. море, Ближний Восток, но раша тогда теряет полное влияние на цены газа и нефти. США может провести переговоры с Ираном, пообещать им какие то плюшки и тогда раше полная жопа в том регионе. Им тогда жопа настанет по стоимости своей нефти и газа, Китай будет покупать у них по 10 баксов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 10 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:02
ЛАД написав:andrijk777
Насчёт не ангажированности Любарского вы, по-моему, несколько преувеличиваете.
Да и логические цепочки у него бывают несколько сомнительные.
А Портников лично меня не вдохновляет, но, тем не менее, у него бывают интересные рассуждения как, например, в видео, которое сегодня выкладывал prodigy
в посте viewtopic.php?p=5796699#p5796699
Любарський хвалить США(як державу), це факт. Але я так бачу що кожен блогер-експерт хвалить своє болото(або свою сторону).
Але в російсько-українській війні він не заангажований. Підтримує Україну але помірковано.
В тому і проблема що у Портнікова одні "рассуждения", фактів нуль.
*Під фактами я розумію речі, не відомі мені.
**Я достатньо добре знаю події 1938 року і мені дико чути що наша ситуація близька до ситуації Чехословаччини 1938р. - це як називали зелене голубим, кольори ж подібні
/відео не дивився, якщо що.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:05
Schmit написав: alex_dvornichenko написав:Schmit
а какая свзяь между єтим субьектом и зелёной владой ?
Пазітівний блохер на зарплаті у...
Ведомость видели ? Сфоткали ?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:31
jump написав:
що таке повторне відкриття нотр-даму
Looks like a deal
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:35
andrijk777 написав:
Але я так бачу що кожен блогер-експерт хвалить своє болото(або свою сторону).
за винятком абрістовічей і інших псевдо-укр блогерів яких досить багато, можна сказати більшість,
совок і москальску душу так просто не викорінити
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