prodigy написав:

Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).