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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40
все кто попадают во власть почему то начинают думать что государству (в лице чиновников и силовиков) можно нарушать консенсус (Конституцию) а пэрэсиным ни-ни нельзя. Какая то болячка заразная
Потому, что до вершин власти добираются самые ушлые. Таким своственен завышенный ЧСВ.
В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:45
alex_dvornichenko написав:
В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:48
alex_dvornichenko написав:
Потому, что до вершин власти добираются самые ушлые. Таким своственен завышенный ЧСВ.
Элементарное служебное авто с водителем и папка "на пидпис" на столе уже бьет по моску.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:48
не скрізь, так сказати "culture difference", всісюється з малачком, шутка.
В країнах так званого Заходу, де була католицька/протестантська віра інакше вибудовані цінності. А тут "мєнталітєт". Уже кого тільки не вибирали на царя, а воно он воно як (народ не торт)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 10 гру, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:53
flyman написав:
"culture difference"
Привидите пример страны, где это явление почти (про полностью не заикаюсь) отсутствует ? Предположу скандинавы ? Они конечно не от мира сего в хорошем смысле этого слова.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:57
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
"culture difference"
Привидите пример страны, где это явление почти (про полностью не заикаюсь) отсутствует ?
Як варіант.
The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous
Ще на фінансому форумі згадували:
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:08
Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?
У нас разговор тут о правах, а не опричинах почему этих прав больше, очевидно же что и обязанностей и вклад в общество больше.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:10
prodigy написав:
Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю
"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
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andrijk777
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:18
andrijk777 написав: prodigy написав:
Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю
"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
Аргумент, что СССР построил заводы, пароходы, вообщ не считаю аргументов. Заводы, пароходы успешно строились и там где СССР не было, это заслуга эпохи промышленной революциии и мировой индустриализации.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:20
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?
У нас разговор тут о правах, а не опричинах почему этих прав больше, очевидно же что и обязанностей и вклад в общество больше.
вот именно. А у нас как хотят у одних -права, у других - обязанности. Тот кто более полезен экономике должен получать и большую зарплату. У нас самыми полезными оказываются чиновники и военные пенсионеры. Но когда дело доходит до обязанностей, почему то они не бегут впереди всех на фронт. А посылают тех у кого прав с гулькин нос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 2 разів.
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Wirująświatła
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