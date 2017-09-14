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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11244112451124611247>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40

все кто попадают во власть почему то начинают думать что государству (в лице чиновников и силовиков) можно нарушать консенсус (Конституцию) а пэрэсиным ни-ни нельзя. Какая то болячка заразная

Потому, что до вершин власти добираются самые ушлые. Таким своственен завышенный ЧСВ.
В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:45

  alex_dvornichenko написав:В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:48

  alex_dvornichenko написав:Потому, что до вершин власти добираются самые ушлые. Таким своственен завышенный ЧСВ.

Элементарное служебное авто с водителем и папка "на пидпис" на столе уже бьет по моску.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:48

не скрізь, так сказати "culture difference", всісюється з малачком, шутка.
В країнах так званого Заходу, де була католицька/протестантська віра інакше вибудовані цінності. А тут "мєнталітєт". Уже кого тільки не вибирали на царя, а воно он воно як (народ не торт)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 гру, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:53

  flyman написав: "culture difference"

Привидите пример страны, где это явление почти (про полностью не заикаюсь) отсутствует ? Предположу скандинавы ? Они конечно не от мира сего в хорошем смысле этого слова.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:57

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав: "culture difference"

Привидите пример страны, где это явление почти (про полностью не заикаюсь) отсутствует ?

Як варіант.
The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous

Ще на фінансому форумі згадували:
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:08

  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?

У нас разговор тут о правах, а не опричинах почему этих прав больше, очевидно же что и обязанностей и вклад в общество больше.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:10

  prodigy написав:Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.

Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).

Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:18

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.

Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).

Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.

Аргумент, что СССР построил заводы, пароходы, вообщ не считаю аргументов. Заводы, пароходы успешно строились и там где СССР не было, это заслуга эпохи промышленной революциии и мировой индустриализации.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:20

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?

У нас разговор тут о правах, а не опричинах почему этих прав больше, очевидно же что и обязанностей и вклад в общество больше.

вот именно. А у нас как хотят у одних -права, у других - обязанности. Тот кто более полезен экономике должен получать и большую зарплату. У нас самыми полезными оказываются чиновники и военные пенсионеры. Но когда дело доходит до обязанностей, почему то они не бегут впереди всех на фронт. А посылают тех у кого прав с гулькин нос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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